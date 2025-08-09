Noticias Mendoza

Mendoza
Horacio Gramajo, un bon vivant y creador, junto con su hermano Arturo, del clásico de la gastronomía porteña
Revuelto Gramajo, dos hermanos, CABA y lo que en Mendoza quieren cenar

Por CAROLINA JACKY / La historia cuenta que unos hermanos de apellido Gramajo (foto portada), deportistas y de buena vida, llegaron una noche a un restaurante de Buenos Aires con la cocina ya cerrada. Lograron convencer al cocinero de que les preparara un plato con lo que le quedaba: papas fritas tipo “paille”, jamón cortado en tiras y huevos. Así nació un revuelto que luego se popularizó con su apellido.

En la novela “Soy Roca”, de Félix Luna, se le atribuye este plato a un edecán del presidente Roca, cuyo apellido era Gramajo. Tiempo después, el propio escritor reconoció que ese relato fue una licencia literaria sin rigor histórico.

Papas crujientes, huevo y jamón, los ingredientes infaltables del revuelto Gramajo.
Lo que sí es claro para todos es que el “revuelto Gramajo” es un rejunte de sobras. Y es esto lo que hoy parece caracterizar a los Frentes Electorales en Mendoza, que han dejado de lado a los partidos que prefirieron mantener su individualidad en pos de principios y valores.

La situación ha dejado perplejos a muchos de los interesados o seguidores de la política, especialmente en este 2025.

La primera sorpresa —o tal vez no tanto— fue el acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza (LLA), un revuelto Gramajo que muchos radicales sufren y hasta lloran en silencio. Les falta ver a sus dirigentes con un buzo violeta. Incluso aquellos que juraron no “pintarse de violeta” hoy se ven muy cómodos por mantener su poder, más allá de traicionar los principios e ideas de la UCR.

Uno se pregunta qué queda de aquellos conservadores, liberales o republicanos que esperaban sumarse a un frente con LLA, algo que se suponía lógico.

El “revuelto Gramajo” no tiene lógica, es un rejunte.

Los conservadores del Partido Demócrata (PD), fuertes críticos de Cornejo e históricamente de la UCR, se sintieron muy cómodos con la irrupción de LLA. Colaboraron y le dieron estructura en la última elección, pero fueron abandonados a su suerte. A quien denuncia a otros de traidores, bien le viene el dicho de “mirar la paja en el ojo ajeno”.

El PD, en soledad, por alguna razón no pudo encontrarse con el PRO. Sin embargo, encontró un partido Libertario que no responde a los hermanos Milei (Frente Libertario Demócrata), volviendo así a desteñirse de su color azul y alejándose aún más del violeta.

Por otro lado, tenemos a la Fuerza Justicialista Mendoza, donde encontramos a La Cámpora, los K y algunos justicialistas que tratan de diferenciarse y de evitar otra derrota como la de 2023.

El Frente Verde, con la candidatura de Mario Vadillo y el acompañamiento de Libres del Sur, excompañeros de ruta de Cornejo desde la primera hora, hoy se liberan y se expresan contra la minería, contra el FMI. Ni hablar del sabor que puede tener este revuelto Gramajo para algunos de los comensales de estas dos fuerzas políticas.

Los Gramajo cuando eran niños, de visita en Londres junto a sus hermanas. Pertenecían a una familia de mucho dinero, por lo que estudiaron en Suiza y Reino Unido
La Alianza Provincias Unidas, esto sí que habría sorprendido al propio General Roca: mineros y antimineros juntos. El PRO, abandonado por LLA, ingresó de apuro sumándose a referentes del justicialismo de Córdoba; un candidato antiminero y todos críticos de Milei. Difícil de entender cuando el PRO mendocino responde a Omar de Marchi, de quien pocos comprenden cómo hoy sigue siendo funcionario de Milei en Aerolíneas Argentinas. ¿Será porque otro de sus hombres, Álvaro Martínez, irá de candidato a tercer diputado nacional en el acuerdo Cornejo-LLA? Es difícil de explicar. Nuevamente, ¿cómo era aquello de “Roma no paga traidores…”? o ¿qué entiende Milei por traición?, o ¿la traición a principios y valores no es traición? Ah, me olvidaba: el nombre Provincias Unidas es el que le han dado un grupo de gobernadores para enfrentar a Milei, ¿se me entiende?

Creo no olvidarme de ningún otro frente. Los jubilados se presentan como partido, la izquierda mantiene el frente que trae desde el primer momento, consecuente con sus ideas y principios, y Protectora se mantiene como partido sin realizar ningún frente, ajustándose a su carta orgánica.

Nadie entiende qué pasará en esta campaña. Para algunos, será muy difícil tener coherencia dentro de este revuelto; difícil será para la gente decidir qué hacer.

A muchos ciudadanos este revuelto les cae pesado y no los ilusiona para sentarse a la mesa en octubre. Falta, tener una ilusión, una verdadera esperanza basada en la confianza. Algo difícil en estos tiempos.

Las 8 opciones electorales que quedaron en pie en Mendoza

