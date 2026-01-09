Salvaron a una perra y sus siete cachorros atrapados en una acequia

En medio de las intensas lluvias que afectaron a la provincia, vecinos, una voluntaria y Bomberos de la Policía de Mendoza lograron rescatar a una perra callejera y a sus siete cachorros que habían quedado atrapados en una acequia de Villa Nueva.

Un dramático rescate se vivió este jueves en Guaymallén, en el marco de las fuertes lluvias que azotaron a la provincia desde la tarde del miércoles, luego de que una perra callejera y sus siete cachorros quedaron atrapados en una acequia y corrieron serio riesgo de ahogarse, pero gracias a la intervención de vecinos, una joven voluntaria y Bomberos de la Policía de Mendoza, todos lograron ser salvados.

¿Dónde ocurrió el rescate de la perra y sus cachorros?

El operativo se desarrolló en la zona de Villa Nueva, puntualmente en una acequia ubicada en la intersección de Libertad y calle Nº 1, donde la perra se refugió junto a sus crías para escapar de la tormenta.

¿Cómo quedaron atrapados los animales?

Días antes, la ONG Salvando Patas había alertado sobre la presencia de la perra y sus siete cachorros en situación de calle. El plan era castrar a la madre y resguardar a las crías, pero durante la noche del miércoles, asustada por la tormenta, la perra se trasladó con los cachorros a la acequia.

Con el correr de la madrugada, la lluvia se intensificó y el nivel del agua comenzó a subir, dejando a los animales sin posibilidad de salir por sus propios medios. El canal era angosto, profundo y con barro, lo que hacía imposible un rescate desde la superficie.

¿Quiénes participaron del operativo de rescate?

Tras reiterados pedidos de ayuda, la intervención se concretó durante la mañana del jueves con la llegada de Bomberos de la Policía de Mendoza, del Cuartel Central, luego de un llamado al 911 realizado por los vecinos.

Al evaluar la situación, los rescatistas determinaron que nadie podía ingresar al canal por el escaso espacio disponible.

¿Quién fue la joven que ingresó a la acequia?

En ese momento apareció Celeste, una joven vecina de la zona que, junto a su novio, se ofreció para entrar al canal. Su contextura física permitió concretar una maniobra que hasta entonces parecía imposible.

Los bomberos organizaron el operativo, le colocaron un traje de protección, le aseguraron una cuerda y la asistieron durante todo el procedimiento.

¿Cómo se desarrolló el rescate?

Celeste avanzó por la acequia con el agua en movimiento y barro acumulado. Uno por uno, fue rescatando a los cachorros, mientras los bomberos la ayudaban desde el exterior tirando de la cuerda cada vez que daba aviso. Finalmente, también lograron sacar a la madre.

El operativo concluyó cerca de las 10.30, con un resultado positivo: los siete cachorros y la perra estaban vivos y fuera de peligro.

¿Qué pasó con los animales tras el rescate?

Horas después, la ONG Salvando Patas difundió videos del rescate y agradeció especialmente a los Bomberos de la Policía de Mendoza, a Celeste y su novio, y a una vecina llamada Érica, quien se involucró desde el primer momento.

Los animales fueron trasladados a un hogar de tránsito, mientras continúa la búsqueda de familias adoptantes. Además, solicitan colaboración con alimento, mantas y abrigo.