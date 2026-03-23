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Balacera en Godoy Cruz: una niña de 11 años sigue en terapia intensiva e investigan el ataque

La menor permanece internada en estado estable en el Hospital Notti tras recibir múltiples disparos en una violenta balacera en el barrio Los Cerrillos. La Justicia investiga el hecho como una posible represalia vinculada al entorno carcelario de su padre.

La investigación por la violenta balacera ocurrida en el barrio Los Cerrillos, en Godoy Cruz, avanza bajo una hipótesis inquietante: un presunto ajuste de cuentas que terminó dejando gravemente herida a una niña de 11 años. Mientras los investigadores trabajan para esclarecer el ataque, en las últimas horas se conocieron novedades sobre la evolución de la menor, que permanece internada en estado delicado.

El hecho generó conmoción en toda la provincia de Mendoza, no solo por la violencia del episodio, sino por la edad de la víctima, que quedó en medio de un ataque armado dirigido contra su entorno familiar.

¿Cómo evoluciona la niña herida en la balacera?

La menor se encuentra internada en el Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Notti, donde fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia tras recibir varios impactos de bala.

De acuerdo con el último parte médico, la niña presenta una evolución leve pero favorable: está estable, bajo observación permanente y sin necesidad de asistencia respiratoria. Este dato representa un alivio dentro de un cuadro que sigue siendo delicado y que requiere monitoreo constante por parte del equipo médico.

Los profesionales confirmaron que la menor sufrió heridas de arma de fuego en una pierna y en una mano, lesiones que obligaron a una rápida intervención para estabilizarla y evitar complicaciones mayores.

¿Cómo fue el ataque en el barrio Los Cerrillos?

El episodio ocurrió cuando una ráfaga de al menos nueve disparos impactó contra la vivienda familiar en el barrio Los Cerrillos, en Godoy Cruz. En medio de ese violento ataque, la niña fue alcanzada por tres proyectiles.

La situación generó desesperación en el lugar. Un vecino fue quien trasladó de urgencia a la menor hasta el Hospital Notti, donde ingresó en estado crítico y fue atendida de inmediato por el personal de salud.

La mecánica del hecho refuerza la hipótesis de un ataque dirigido, ya que los disparos estuvieron focalizados sobre la vivienda.

¿Cuál es la principal hipótesis de la investigación?

La causa avanza con una línea investigativa central: un posible ajuste de cuentas vinculado al entorno del padre de la menor, quien tendría conexiones con el ámbito carcelario.

Los investigadores analizan este vínculo como un elemento clave para determinar el móvil del ataque. La hipótesis apunta a que la vivienda habría sido blanco de una represalia violenta, sin que la niña fuera el objetivo directo, pero quedando atrapada en medio del ataque.

Por el momento, no se descartan otras líneas de investigación, aunque esta pista es la que concentra mayores esfuerzos por parte de la Justicia y las fuerzas de seguridad.

¿Qué se sabe sobre los responsables del ataque?

Hasta ahora, no se informó oficialmente sobre personas detenidas en relación con la balacera. Sin embargo, los peritajes y la recolección de pruebas continúan en la zona, con el objetivo de identificar a los autores del ataque.

El análisis de la escena, la cantidad de disparos y la modalidad del hecho son elementos clave para reconstruir lo ocurrido y avanzar en la identificación de los responsables.

En paralelo, se trabaja sobre testimonios y posibles registros que permitan esclarecer cómo se produjo el ataque y quiénes participaron.

¿Cómo impacta este caso en la seguridad de Mendoza?

El caso volvió a poner en agenda la preocupación por los hechos de violencia vinculados a ajustes de cuentas en Mendoza. La gravedad del episodio, con una menor herida de bala, expone las consecuencias colaterales de este tipo de conflictos.

Además, reaviva el debate sobre la seguridad en zonas urbanas y la necesidad de reforzar la prevención para evitar que situaciones de este tipo se repitan.

Mientras tanto, la prioridad sigue siendo la evolución de la niña, cuyo estado es seguido de cerca por su familia, los médicos y toda la comunidad.

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