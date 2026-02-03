San Rafael lanzó una app gratuita para seguir tormentas y posible granizo en tiempo real

El departamento de San Rafael incorporó una nueva herramienta tecnológica que permite monitorear en tiempo real el avance de tormentas y granizo. La aplicación está disponible para Android e iOS y busca mejorar la prevención ante contingencias climáticas.

San Rafael sumó una innovadora app orientada a fortalecer la prevención frente a las recurrentes tormentas y posible ocurrencia de granizo que afectan al sur mendocino. Se trata de una aplicación gratuita que permite a los usuarios seguir en tiempo real el desarrollo de tormentas y granizo, con información precisa y geolocalizada.

¿Qué es la aplicación “Contingencias San Rafael”?

La iniciativa surgió a partir de la detección de falencias en plataformas oficiales existentes, lo que impulsó el desarrollo de una alternativa sin fines de lucro, más ágil y eficiente. El proyecto fue impulsado por Lucas Dicalbo junto al desarrollador Adrián Quintero.

¿Cómo funciona el sistema de alertas climáticas?

El principal diferencial de la aplicación es la integración directa con el personal especializado que opera los radares del aeropuerto local. Esta articulación permite traducir información técnica en alertas automáticas y notificaciones geolocalizadas, dirigidas a los vecinos del sur provincial.

¿Cuál fue el origen del proyecto tecnológico?

Antes de convertirse en una aplicación formal, el sistema funcionó con éxito a través de grupos de WhatsApp asistidos por inteligencia artificial. En esa etapa, un chatbot procesaba en tiempo real los datos enviados por los radaristas y los distribuía de manera inmediata, sin demoras en las alertas.

¿A quiénes está dirigida la nueva herramienta?

Bajo el nombre “Contingencias San Rafael”, la plataforma se consolidó como un recurso clave tanto para productores agrícolas como para la ciudadanía en general, al permitir un monitoreo constante del clima y reducir riesgos ante fenómenos meteorológicos extremos.