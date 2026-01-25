San Rafael se consolida como uno de los destinos turísticos más exitosos de Argentina

El departamento del sur mendocino cerrará enero con una ocupación promedio superior al 70%, posicionándose entre los principales polos turísticos del país durante la temporada de verano.

San Rafael, en Mendoza, se sostiene como uno de los destinos turísticos más exitosos de Argentina al cierre del mes de enero. Según datos oficiales, la ocupación general alcanzó el 70,57%, un registro que reafirma la competitividad del departamento frente a otros puntos turísticos del país durante la temporada de vacaciones.

¿Cuál fue el nivel de ocupación turística en San Rafael durante enero?

La ocupación promedio en San Rafael fue del 70,57%, un porcentaje que lo ubica entre los destinos con mejor desempeño turístico a nivel nacional en el inicio de 2026.

¿Qué tipos de alojamiento tuvieron mayor demanda?

Los datos de la Dirección de Turismo indican que las cabañas encabezaron la preferencia de los visitantes con un nivel de ocupación del 89%. En tanto, los Apart Hoteles alcanzaron el 61% de su capacidad y los Hoteles llegaron al 58% durante el mismo período.

¿Por qué San Rafael es clave dentro del turismo mendocino y nacional?

El denominado “turismo de cercanía” cumple un rol estratégico en el sostenimiento de la actividad, con un flujo constante de visitantes provenientes de otros departamentos de Mendoza y provincias vecinas. A esto se suma la llegada de turistas desde los principales centros urbanos de la Argentina.

¿Qué impacto tiene el turismo en la economía local?

La afluencia sostenida de visitantes dinamiza la economía sanrafaelina durante toda la semana, fortaleciendo al sector turístico como uno de los motores centrales del desarrollo local.

¿Cómo se proyecta el cierre de la temporada de verano?

Con estos niveles de ocupación, San Rafael proyecta un cierre de enero exitoso y encara con expectativas positivas el inicio de la segunda etapa de la temporada estival, consolidando su posicionamiento como destino turístico de referencia en Mendoza y en el país.