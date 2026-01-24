Noticias Mendoza

La autorización para viajar con menores se iniciará solo de forma online en Mendoza

El Poder Judicial eliminará el inicio presencial del trámite y establecerá el canal digital como única vía para gestionar permisos de viaje con menores. Los documentos en papel emitidos con anterioridad seguirán siendo válidos hasta su vencimiento.

El Poder Judicial de Mendoza definió que el dos de febrero de 2026 la autorización para viajar con menores deberá iniciarse exclusivamente de manera online. La medida pondrá fin al inicio presencial del trámite y marcará un cambio significativo en uno de los permisos más utilizados por las familias.

La decisión se tomó luego de una prueba piloto desarrollada durante 2025, etapa en la que convivieron ambos sistemas. Desde la Suprema Corte de Justicia aclararon que las autorizaciones emitidas en formato papel con anterioridad mantendrán plena validez legal hasta la fecha de vencimiento indicada en cada caso.

¿Por qué se implementa el trámite online para viajar con menores?

Según explicó la Suprema Corte de Justicia, el objetivo principal de la medida es agilizar los tiempos del trámite y facilitar el acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Durante el período de prueba se concretaron más de cien autorizaciones de manera exitosa, lo que respaldó la decisión de avanzar con el sistema digital de forma permanente.

Con esta herramienta, el Poder Judicial busca reducir esperas, evitar traslados innecesarios y optimizar la atención a los ciudadanos.

¿Cómo hacer la autorización de viaje online en Mendoza?

Los responsables del menor deberán iniciar el trámite a través del Portal de Servicios a la Ciudadanía del Poder Judicial de Mendoza. Allí se cargan los datos personales del menor y la documentación requerida.

El sistema permite además abonar los códigos correspondientes mediante la plataforma de la Administración Tributaria Mendoza (ATM). Una vez completado el formulario y adjuntado el comprobante de pago, se envía un correo electrónico con un turno asignado.

En ese mensaje se detalla el día y horario en el que los padres o responsables deberán concurrir a la oficina judicial para finalizar la gestión de la autorización.

