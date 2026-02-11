Agua potable en Villa Atuel: 45 familias de La Izuelina tendrán red domiciliaria

La Municipalidad de San Rafael, comenzó la extensión de más de 4.900 metros de cañerías en La Izuelina, distrito de Villa Atuel. La obra permitirá que 45 familias accedan por primera vez al servicio de agua potable en sus hogares.

El departamento de San Rafael, bajo el gobierno del intendente Omar Félix, a través de la Dirección de Electrotecnia y Agua Potable, inició una obra clave en La Izuelina (Villa Atuel) que permitirá llevar agua potable a 45 familias que hasta ahora no contaban con red domiciliaria.

¿En qué consiste la obra de agua potable en La Izuelina?

El proyecto contempla la extensión de más de 4900 metros de nuevas cañerías para garantizar el suministro del servicio en viviendas de la zona.

La iniciativa forma parte de un plan integral que comenzó en La Guevarina con la mejora y repotenciación de la planta de agua, lo que permitió ampliar la capacidad operativa del sistema.

“Gracias a ese trabajo hoy podemos estar extendiendo estas redes y llegando con suministro a vecinos que no contaban con agua potable de red en sus hogares”, explicó el titular del área, Pablo Yagüe.

¿Cómo impactará la obra en las familias beneficiadas?

Hasta el momento, los vecinos debían comprar bidones para consumo, mientras que para uso doméstico utilizaban agua de pozo o dependían de camiones cisterna.

Con la conexión a la red, la situación cambiará de manera sustancial.

“Ahora esto cambia mucho, vamos a poder tener agua para el consumo en nuestras propiedades. Es una mejora fundamental, especialmente para nuestros hijos”, expresó Maira, una de las vecinas beneficiadas.

En el mismo sentido, David, quien vive en la zona desde hace más de 38 años, destacó que “esto es un avance y una mejora sustancial para nuestra calidad de vida”.

La obra representa un paso importante en infraestructura básica y acceso a servicios esenciales para el distrito de Villa Atuel.