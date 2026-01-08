Sancionan a Ricardo Mansur y a un exfuncionario ligado a Luis Petri por graves irregularidades

A semanas de las elecciones legislativas, el Tribunal de Cuentas multó al intendente Ricardo Mansur y a cinco funcionarios municipales por incumplimientos detectados en el ejercicio 2024. Entre los sancionados figura un dirigente cercano a Luis Petri.

Un nuevo escándalo político sacude a Rivadavia en plena antesala electoral ya que el Tribunal de Cuentas de Mendoza resolvió aplicar duras sanciones económicas al intendente Ricardo Mansur y a cinco funcionarios municipales, uno de ellos afín a Luis Petri, exministro de Defensa de Javier Milei y actualmente diputado nacional por Mendoza de La Libertad Avanza, tras detectar irregularidades administrativas en la rendición de cuentas correspondiente al año 2024.

¿Qué resolvió el Tribunal de Cuentas sobre la gestión de Mansur en Rivadavia?

Según la resolución Fallo 18.347, fechada el 17 de diciembre de 2025, el organismo de control aprobó formalmente la rendición de cuentas del municipio, pero dejó constancia de deficiencias en registraciones contables y fallas en los controles internos, que no fueron corregidas.

Estas irregularidades derivaron en la aplicación de multas económicas a las autoridades responsables.

¿Qué funcionario vinculado a Petri fue sancionado?

Entre los sancionados aparece Lucio Gutiérrez, ex secretario de Gobierno del municipio y dirigente cercano al ministro Luis Petri.

Aunque ya no integra el Ejecutivo municipal, el exfuncionario deberá afrontar una multa económica por su actuación durante el ejercicio auditado.

Lucio Gutiérrez, de camisa a cuadrados, en un acto de Sembrar un día antes de presentar su renuncia como Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rivadavia para formalizar su acercamiento a Luis Petri.

¿Por qué fue polémica la compra de luminarias LED?

Uno de los puntos que más llamó la atención del Tribunal fue la ampliación irregular de una licitación pública para la compra de luminarias LED.

El municipio avanzó con la adquisición fuera del plazo legal, incumpliendo el artículo 149 del Decreto 1000/15, que establece que las ampliaciones deben realizarse al momento de la adjudicación.

Por esta maniobra, el Tribunal impuso:

300 mil pesos de multa a Ricardo Mansur

Sanciones también a Lucio Gutiérrez

900 mil pesos de multa al contador José Luna, por su intervención en esta y otras irregularidades

¿Qué irregularidades se detectaron en la compra de neumáticos?

El organismo de control también observó serias anomalías en la compra de cubiertas para vehículos municipales.

Las adquisiciones se realizaron sin justificación técnica y resultaron incompatibles con el parque automotor existente.

Además, se detectó la ausencia de un sistema de control de stock, una falencia ya advertida en auditorías anteriores.

Por este motivo, se aplicaron las siguientes sanciones:

400 mil pesos al secretario de Obras y Servicios Públicos, José Ficara

al secretario de Obras y Servicios Públicos, 300 mil pesos al secretario de Hacienda, Orlando Aranda

al secretario de Hacienda, 300 mil pesos al coordinador de Compras y Suministros, Luis Hernández

¿Qué observaciones hubo sobre el festival Rivadavia Canta al País?

El Tribunal de Cuentas también detectó irregularidades en las contrataciones del festival “Rivadavia Canta al País”, entre ellas:

Falta de imputación preventiva del gasto

Contratos firmados antes de la autorización correspondiente

Falta de documentación que acredite la exclusividad de los artistas

Si bien no todas las observaciones derivaron en sanciones, el organismo aplicó una multa de 300 mil pesos al contador José Luna por incumplimientos vinculados a la registración presupuestaria y al tratamiento del impuesto de sellos.