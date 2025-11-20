Un camión que transportaba motocicletas Corven se prendió fuego en la Ruta 7, a la altura de La Paz. Bomberos controlaron las llamas y no hubo heridos.

En las primeras horas de este jueves, un camión que trasladaba decenas de motocicletas quedó completamente envuelto en llamas en el kilómetro 192 de la Ruta 7, en el departamento de La Paz. La carga sufrió daños totales y no se registraron personas lesionadas.

¿Qué pasó con el camión incendiado en La Paz?

Un llamado al 911 alertó sobre un camión que se estaba incendiando. Al llegar al lugar, el personal constató que se trataba de un camión tractor con semirremolque cargado con 83 motocicletas marca Corven, prácticamente incineradas.

¿Intervinieron bomberos y hubo heridos?

Trabajó personal de Bomberos de La Paz, quienes lograron controlar el siniestro. No se registraron heridos.

¿Quién conducía el camión?

La Policía de Mendoza identificó al conductor con las iniciales A.A.L. Interviene la Oficina Fiscal de La Paz, que ya investiga las causas del incendio.