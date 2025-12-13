Noticias Mendoza

Mendoza
Las Heras

Se incendió una casa: dos personas heridas, entre ellas una mujer embarazada

El siniestro ocurrió este sábado por la mañana en una vivienda del barrio Municipal. El fuego provocó daños totales en el primer piso y obligó a evacuar a varios menores.

Un incendio registrado este sábado por la mañana en una vivienda de Las Heras dejó como saldo dos personas heridas, entre ellas una mujer embarazada. El siniestro se produjo cerca de las 10:30 en una casa del barrio Municipal, donde los ocupantes dormían al momento de iniciarse el foco ígneo.

¿Dónde ocurrió el incendio en Las Heras?

El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en el barrio Municipal, en el departamento de Las Heras. Al advertir el avance del fuego, los propietarios evacuaron rápidamente la casa y pusieron a resguardo a un grupo de menores que se encontraba en el lugar.

¿Cómo fue el operativo para controlar el fuego?

Tras el llamado de emergencia, trabajaron en el lugar Bomberos del Cuartel Central junto a dotaciones de Bomberos Voluntarios, quienes lograron controlar las llamas luego de varios minutos de trabajo.

¿Quiénes resultaron heridos y en qué estado se encuentran?

Como consecuencia del incendio, una mujer embarazada sufrió una intoxicación leve por inhalación de humo, mientras que un hombre presentó escoriaciones. Ambos fueron asistidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

¿Qué daños provocó el incendio en la vivienda?

Según informaron fuentes oficiales, el incendio provocó daños totales en el primer piso de la vivienda, mientras que el resto de la estructura también resultó afectada por el humo y el calor.

