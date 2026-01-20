Independiente Rivadavia le dio un ultimátum a Sebastián Villa ante el interés de Cruz Azul

El club mendocino espera una oferta concreta esta semana. Si no hay venta por la cifra pretendida, el delantero colombiano deberá reincorporarse al plantel para el inicio del Torneo Apertura.

Luego de que trascendiera el interés de Cruz Azul por Sebastián Villa, Independiente Rivadavia tomó una decisión clave sobre el futuro del delantero colombiano. Sin propuestas formales sobre la mesa y con el mercado en marcha, la dirigencia le fijó un plazo límite para definir su situación contractual y deportiva.

¿Cuál es el ultimátum de Independiente Rivadavia para Sebastián Villa?

El club le comunicó que deberá ser transferido esta semana por un monto cercano a lo que pretende la institución, entre 10 y 12 millones de dólares. De no concretarse la venta, Villa deberá presentarse a entrenar a partir del próximo lunes y quedar a disposición del cuerpo técnico para el Torneo Apertura.

¿Qué relación tiene Sebastián Villa con la dirigencia del club?

Villa mantiene una relación cercana con el presidente Daniel Vila y existe un acuerdo de palabra para facilitar su salida en este mercado de pases, siempre que la operación resulte conveniente tanto en lo deportivo para el jugador como en lo económico para el club.

¿Por qué Villa no se sumó a la pretemporada ni jugó la Copa Argentina?

El delantero, con contrato vigente hasta diciembre de 2026, decidió viajar a Colombia tras el cierre de la temporada pasada y permanecer allí mientras define su futuro. Por ese motivo no participó de la pretemporada ni fue considerado para el debut en la Copa Argentina.

¿Qué postura tiene Alfredo Berti sobre el delantero colombiano?

Para el entrenador Alfredo Berti, Villa es una pieza clave e irremplazable en el ataque. El cuerpo técnico hizo gestiones para retenerlo, pero la falta de ofertas concretas llevó al club a tomar una postura más firme.

¿Qué ofertas recibió Sebastián Villa en este mercado?

El jugador rechazó una propuesta de cinco millones de dólares del Santos de Neymar. También se frustró su pase a River por “diferencias insalvables”, según explicó el presidente del club, Stefano Di Carlo. Hubo sondeos desde Arabia Saudita y Brasil, pero sin negociaciones formales.

¿Qué busca Sebastián Villa en su próximo paso profesional?

El ex Boca pretende dar un salto que lo acerque a la selección de Colombia y le permita pelear por un lugar en la lista para el Mundial. Sin embargo, por ahora no recibió propuestas que cumplan con sus expectativas deportivas y económicas.