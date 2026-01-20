Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
Mercado de pases

Independiente Rivadavia le dio un ultimátum a Sebastián Villa ante el interés de Cruz Azul

El club mendocino espera una oferta concreta esta semana. Si no hay venta por la cifra pretendida, el delantero colombiano deberá reincorporarse al plantel para el inicio del Torneo Apertura.

Luego de que trascendiera el interés de Cruz Azul por Sebastián Villa, Independiente Rivadavia tomó una decisión clave sobre el futuro del delantero colombiano. Sin propuestas formales sobre la mesa y con el mercado en marcha, la dirigencia le fijó un plazo límite para definir su situación contractual y deportiva.

Independiente Rivadavia venció a Estudiantes de Caseros y avanzó a los 16avos

¿Cuál es el ultimátum de Independiente Rivadavia para Sebastián Villa?

El club le comunicó que deberá ser transferido esta semana por un monto cercano a lo que pretende la institución, entre 10 y 12 millones de dólares. De no concretarse la venta, Villa deberá presentarse a entrenar a partir del próximo lunes y quedar a disposición del cuerpo técnico para el Torneo Apertura.

¿Qué relación tiene Sebastián Villa con la dirigencia del club?

Villa mantiene una relación cercana con el presidente Daniel Vila y existe un acuerdo de palabra para facilitar su salida en este mercado de pases, siempre que la operación resulte conveniente tanto en lo deportivo para el jugador como en lo económico para el club.

¿Por qué Villa no se sumó a la pretemporada ni jugó la Copa Argentina?

El delantero, con contrato vigente hasta diciembre de 2026, decidió viajar a Colombia tras el cierre de la temporada pasada y permanecer allí mientras define su futuro. Por ese motivo no participó de la pretemporada ni fue considerado para el debut en la Copa Argentina.

¿Qué postura tiene Alfredo Berti sobre el delantero colombiano?

Para el entrenador Alfredo Berti, Villa es una pieza clave e irremplazable en el ataque. El cuerpo técnico hizo gestiones para retenerlo, pero la falta de ofertas concretas llevó al club a tomar una postura más firme.

¿Qué ofertas recibió Sebastián Villa en este mercado?

El jugador rechazó una propuesta de cinco millones de dólares del Santos de Neymar. También se frustró su pase a River por “diferencias insalvables”, según explicó el presidente del club, Stefano Di Carlo. Hubo sondeos desde Arabia Saudita y Brasil, pero sin negociaciones formales.

¿Qué busca Sebastián Villa en su próximo paso profesional?

El ex Boca pretende dar un salto que lo acerque a la selección de Colombia y le permita pelear por un lugar en la lista para el Mundial. Sin embargo, por ahora no recibió propuestas que cumplan con sus expectativas deportivas y económicas.

También puedes leer

Mercado de pases

Independiente Rivadavia le dio un ultimátum a Sebastián Villa ante el interés de Cruz Azul

A casi una década de sus históricos shows en el Estadio Único de La Plata, la posibilidad de que los Rolling Stones regresen a la Argentina volvió a instalarse con fuerza.

Con un formato especial

Crece la expectativa por el regreso de los Rolling Stones a la Argentina

Elecciones 2026

Elecciones municipales en San Rafael: Emir Félix encabeza la campaña

Conductas peligrosas

Suicidio, principal causa de muerte violenta en Argentina y Mendoza supera la media

Elecciones 2027

Ulpiano Suárez ratificó que quiere ser gobernador de Mendoza para suceder a Cornejo

Copa Argentina

Independiente Rivadavia venció a Estudiantes de Caseros y avanzó a los 16avos

Te puede interesar

El Ministerio Público Fiscal difundió la imagen y las características de Bruno Benjamín López, visto por última vez el 17 de enero. Piden colaboración urgente a la comunidad.
Piden colaboración

Buscan a un adolescente de 14 años que está desaparecido en Maipú

Mercado de pases

Independiente Rivadavia le dio un ultimátum a Sebastián Villa ante el interés de Cruz Azul

A casi una década de sus históricos shows en el Estadio Único de La Plata, la posibilidad de que los Rolling Stones regresen a la Argentina volvió a instalarse con fuerza.
Con un formato especial

Crece la expectativa por el regreso de los Rolling Stones a la Argentina

Elecciones 2026

Elecciones municipales en San Rafael: Emir Félix encabeza la campaña

Conductas peligrosas

Suicidio, principal causa de muerte violenta en Argentina y Mendoza supera la media

Elecciones 2027

Ulpiano Suárez ratificó que quiere ser gobernador de Mendoza para suceder a Cornejo

Copa Argentina

Independiente Rivadavia venció a Estudiantes de Caseros y avanzó a los 16avos

Ciudad de Mendoza

Reabrió la avenida Sarmiento tras una renovación integral ante más de 15 mil personas

Costo de vida

La inflación no cede en alimentos: verduras y aceites presionan los precios en enero

Omar Felix es el intendente de San Rafael que firmó la ordenanza e impulsa la elección de convencionales constituyentes
Elecciones 2026

Seis departamentos votan concejales mientras San Rafael define su autonomía

República Dominicana

Un mendocino pelea por su vida en Punta Cana tras una infección fúngica grave

Investigación judicial

Hallaron más huesos humanos en Maipú y crece la hipótesis de un cuerpo desmembrado

Salud pública

Detectaron el segundo caso de “súper gripe” H3N2 en Mendoza

Gobernar Mendoza

Ulpiano Suarez se prepara para 2027 y admite una interna en Cambia Mendoza

Washington

Trump respaldó a Milei por declarar terroristas a la Hermandad Musulmana

El productor argentino Bizarrap.
“Orange County”

Bizarrap sorprendió con una colaboración inesperada junto a Gorillaz

Averiguación de paradero

Buscan a Cristian Barrera, un joven de 31 años desaparecido en Guaymallén

Financiamiento educativo

Mercedes Llano impulsa un proyecto contra las universidades nacionales

Salud Pública

Hospital de Luján de Cuyo: cómo será el nuevo modelo público con gestión privada

Copa Argentina 2026

Independiente Rivadavia debutará ante Estudiantes de Caseros