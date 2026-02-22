Mendoza convierte en política de Estado el Sendero de Gran Recorrido de los Andes

Con la firma del Decreto 2714, la provincia consolidó el Sendero de Gran Recorrido de los Andes como una estrategia oficial para fortalecer el turismo de naturaleza. El corredor supera los 600 kilómetros y conecta el Aconcagua con el Paso Pehuenche, atravesando áreas protegidas, valles emblemáticos y cuencas hídricas clave del territorio mendocino.

Mendoza propone una experiencia única para recorrer su territorio de norte a sur siguiendo su columna vertebral natural: la Cordillera de los Andes. Se trata de una iniciativa que combina naturaleza, historia, aventura y patrimonio cultural en un corredor de más de 600 kilómetros que ya es política de Estado.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 2714, que consolida el Sendero de Gran Recorrido de los Andes como un programa estratégico impulsado por el Ente Mendoza Turismo (Emetur). El objetivo es fortalecer y diversificar la oferta de turismo de naturaleza, poniendo en valor el patrimonio cultural y natural de la montaña mendocina.

¿Qué es el Sendero de Gran Recorrido de los Andes?

Se trata del primer sendero de gran recorrido de Alta Montaña de la Argentina. El trazado conecta el área del Cerro Aconcagua hacia el norte con el Paso Pehuenche y el río Barrancas hacia el sur, integrando sendas paisajísticas y patrimoniales de alto valor histórico, arqueológico y deportivo.

El proyecto forma parte del Plan de Gestión Emetur 2024-2027 y se enmarca en la estrategia que busca consolidar a Mendoza como un Destino Turístico Inteligente (DTI), incorporando innovación, tecnología y criterios de sostenibilidad.

Durante el verano 2025 se avanzó en una primera etapa de relevamiento y demarcación del recorrido. La traza incluye sectores de alta complejidad y difícil acceso —que representan cerca del 30% de la superficie provincial— pero también espacios de menor dificultad, como el Parque de Montaña en la capital mendocina, ampliando así la oferta para distintos perfiles de visitantes.

¿Qué áreas naturales protegidas atraviesa?

El sendero recorre seis áreas naturales protegidas de enorme valor ambiental y paisajístico:

Parque Provincial Aconcagua

Parque Provincial Cordón del Plata

Parque Provincial Tupungato

Reserva Natural Manzano-Portillo de Piuquenes

Reserva Natural Laguna del Diamante

Reserva Hídrica Natural Laguna del Atuel

Además, permite caminar por valles emblemáticos como el Valle del Tupungato, el Alto Valle del Tunuyán, el Valle Santa Clara, el Valle Portillo Argentino y el Valle de la Matancilla, atravesando las cuencas de los ríos Mendoza, Tupungato, Tunuyán, Diamante, Atuel y Grande.

¿Por qué es estratégico para Mendoza?

El programa se consolida como una política pública integradora y federal, ya que involucra a todos los municipios de la provincia en su diseño y desarrollo. La iniciativa surgió hace algunos años a partir de una propuesta presentada por andinistas ante el Consejo Económico y Social, donde fue uno de los ocho proyectos aprobados. Posteriormente, el Gobierno provincial lo incorporó como prioritario dentro de su plan de trabajo.

El impacto esperado es múltiple: posicionar a Mendoza como líder nacional en actividades de montaña y senderismo, generar nuevas oportunidades de inversión y fomentar el empleo en distintas regiones del territorio.

Además, el sendero permite estructurar una red complementaria de recorridos de distinta escala, siguiendo estándares internacionales que clasifican senderos de gran recorrido, pequeño recorrido y circuitos locales. Esto facilita su homologación y promoción en mercados turísticos globales.

¿Qué experiencia propone para el visitante?

La propuesta invita a descubrir Mendoza desde una mirada profunda y transformadora. No se trata solo de caminar, sino de conectar con la historia —la misma cordillera que cruzó el general San Martín en su gesta libertadora— y con el legado de los pueblos originarios que trazaron el Qhapaq Ñan o Sistema Vial Andino.

El recorrido combina trekking, senderismo, contemplación paisajística y contacto directo con ecosistemas de alta montaña. A la vez, incorpora criterios de sostenibilidad y planificación estratégica para garantizar la conservación del entorno natural.

En un contexto donde el turismo de naturaleza crece a nivel mundial, Mendoza apuesta a consolidar un producto diferencial de alto impacto, capaz de atraer visitantes nacionales e internacionales interesados en experiencias auténticas y de calidad.

El Sendero de Gran Recorrido de los Andes reafirma así el vínculo histórico de la provincia con su montaña y proyecta un modelo de desarrollo turístico que equilibra crecimiento económico, preservación ambiental e identidad cultural.