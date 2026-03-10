Sergio Massa reapareció en Mendoza y respaldó a Matías Stevanato en la carrera hacia la gobernación de 2027

La visita del ex candidato presidencial a Maipú reavivó el tablero político del peronismo mendocino. Su presencia junto al intendente Matías Stevanato se interpreta como un aval a su proyección provincial y como parte de una estrategia más amplia para reorganizar al peronismo frente al gobierno de Javier Milei.

La reaparición pública de Sergio Massa en la provincia de Mendoza volvió a mover el tablero político tanto a nivel provincial como nacional ya que el ex candidato presidencial eligió el departamento de Maipú para mostrarse junto al intendente Matías Stevanato, en un gesto que fue interpretado dentro del peronismo como un respaldo a su proyección política de cara a las elecciones de 2027.

La visita no fue casual. El encuentro entre Massa y Stevanato se da en un momento de reorganización dentro del peronismo argentino tras la derrota electoral frente al presidente Javier Milei. En ese contexto, el líder del Frente Renovador busca reconstruir una alternativa política capaz de disputar el poder tanto en la Nación como en distritos clave del país.

¿Por qué Sergio Massa eligió Maipú para reaparecer en Mendoza?

El departamento de Maipú se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales bastiones del peronismo mendocino. Bajo la conducción de Matías Stevanato, el municipio logró mantener un fuerte respaldo electoral y consolidar una estructura política propia dentro del peronismo provincial.

La elección de este escenario para la reaparición de Sergio Massa no es menor. En la política, los gestos territoriales suelen tener un significado claro: mostrar liderazgo, ordenar espacios internos y proyectar figuras con potencial de crecimiento.

En este caso, la presencia del ex ministro de Economía junto a Stevanato se interpreta como una señal de respaldo a su figura dentro del peronismo mendocino. El intendente maipucino ha comenzado a posicionarse como uno de los dirigentes con mayor proyección dentro del espacio, especialmente después de los resultados obtenidos en las últimas elecciones municipales.

¿Matías Stevanato puede convertirse en candidato a gobernador en 2027?

Dentro del peronismo mendocino, el nombre de Matías Stevanato comenzó a sonar con más fuerza como posible candidato a gobernador en 2027. Su gestión en Maipú y su crecimiento político dentro del justicialismo provincial lo posicionan como una figura emergente en un escenario donde el peronismo busca recuperar protagonismo.

Actualmente, la provincia es gobernada por Alfredo Cornejo, referente del frente Cambia Mendoza, espacio que mantiene el control del Ejecutivo provincial desde 2015.

Para el peronismo, recuperar la gobernación se ha convertido en uno de los principales objetivos políticos de los próximos años. En ese contexto, la construcción de nuevas figuras y liderazgos es vista como una condición necesaria para disputar el poder frente al radicalismo y sus aliados.

El respaldo de Sergio Massa podría convertirse en un factor clave para impulsar la proyección provincial de Stevanato, quien ya comenzó a recorrer distintos sectores políticos y sociales con la mirada puesta en el futuro electoral.

¿Qué estrategia nacional busca impulsar Sergio Massa?

La aparición de Massa en Mendoza también debe leerse dentro de una estrategia nacional más amplia. Tras las elecciones presidenciales de 2023, el ex candidato busca reconstruir un espacio opositor capaz de enfrentar al gobierno de Javier Milei.

En ese marco, el objetivo sería recomponer la unidad del peronismo entre distintos sectores internos, incluyendo al espacio vinculado al gobernador bonaerense Axel Kicillof y la organización La Cámpora.

La tarea no es sencilla. Las tensiones internas dentro del peronismo han sido una constante en los últimos años y cada sector intenta preservar su influencia dentro del armado político nacional. Sin embargo, los resultados electorales de 2023 demostraron que, cuando el peronismo logra consolidar una coalición amplia, puede alcanzar niveles importantes de apoyo electoral.

En aquella elección presidencial, Massa logró reunir cerca del 44% de los votos en el balotaje frente a Javier Milei, un resultado que muchos dirigentes interpretan como una base desde la cual reconstruir una alternativa política competitiva.

¿Qué papel juega Mendoza en el nuevo mapa político del peronismo?

Para el peronismo nacional, Mendoza representa un distrito estratégico. La provincia ha sido históricamente un territorio complejo para el justicialismo, especialmente desde la consolidación del frente Cambia Mendoza como fuerza dominante en la política provincial.

Sin embargo, la posibilidad de construir una alianza más amplia dentro del peronismo mendocino es vista como una oportunidad para disputar el poder en los próximos años. En ese esquema, figuras emergentes como Matías Stevanato podrían convertirse en protagonistas de una renovación generacional dentro del espacio.

Al mismo tiempo, el movimiento de Massa también tiene impacto en el equilibrio interno del peronismo provincial. Su respaldo implícito a Stevanato reordena el tablero frente a otras figuras del kirchnerismo mendocino, como la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien también ha sido mencionada en diversas ocasiones como potencial candidata a la gobernación.

En definitiva, la visita de Sergio Massa dejó algo claro: el peronismo ya comenzó a moverse pensando en el escenario electoral de los próximos años. Y en esa estrategia, Mendoza podría convertirse en uno de los distritos donde se juegue una parte importante del futuro político del espacio.