Una especialista contó que generalmente se detecta cuando el paciente asiste a una consulta alertado por los síntomas.

Tras su eliminación en primera ronda de Roland Garros el pasado 26 de mayo, el chileno Nicolás Jarry (20° ATP) no ha tenido unos días fáciles. Es que actualmente el tenista trasandino está luchando contra la “enfermedad de Ménière“, condición que ha afectado sus planes de entrenamiento para Wimbledon y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Agustina Leiro, fonoaudióloga del equipo GAES, explicó que, “el síndrome de Ménière es una patología que se produce y que puede causar pérdida auditiva. La causa es como una acumulación anormal que se da de un líquido, que se llama endolinfa, que se da en el oído interno. No se conoce claramente la causa de esta acumulación, podría estar relacionado con distintos factores. Aumento en la producción de este líquido, bloqueo, se disminuye su absorción. Varios factores. Lo que sí es que da ciertos síntomas. Uno de los más comunes tiene que ver con el vértigo, con los mareos. A su vez se acompaña en general de tinnitus, que son zumbidos en los oídos, a su vez una pérdida de audición. En general, el motivo de consulta suele ser por los mareos y el vértigo en este tipo de síndrome”.

“Esto puede darse en cualquier momento de la vida, si es cierto que hay una pre-ponderación entre los 40 y los 60 años a que se desarrolle la enfermedad. Suele afectar a un solo oído. En realidad que haya mareos o vértigos no necesariamente van a asociados única y explícitamente a un síndrome de Ménière, incluso hay ciertas patologías benignas que generan mareos y vértigo y con tan solo una rehabilitación vestibular se soluciona, mismo los mareos pueden tener que ver con otras causas cervicales y demás que no tienen que ver con el oído. Es decir, tener síntomas solo de mareo o vértigo no se asocia solo a este síndrome”, aseguró.

Por supuesto que una buena alimentación, un buen descanso siempre contribuyen a una vida saludable, “y el uso de la cafeína y del alcohol puede exacerbar síntomas, por lo cual incluso el tabaquismo también lo ideal es cuando aparece este tipo de sintomatología evitarlo. También en estos casos y en este síndrome, las dietas alimenticias y los diuréticos, evitar el exceso de sodio, mantener un equilibrio hídrico, adecuado para el organismo, también es bueno y puede favorecer a disminuir toda la sintomatología. Y, por otro lado, el uso de auriculares en exceso y a intensidades elevadas puede producir daños auditivos, no específicamente este síndrome, pero sí el uso prolongado de auriculares y a intensidades elevadas puede traer consecuencias a nivel de la audición”, aseguró.

“Tener una buena vida saludable, una buena alimentación, un buen descanso, hacer actividad física, evitar el tabaquismo, la cafeína, el alcohol, son cosas que ayudan a evitar que estos síntomas se exacerban en este síndrome, pero a su vez en tener una vida más saludable y por ende estar mejor. Si queremos ser eficaces y tener salud física y mental, necesitamos tener un buen descanso, preferentemente 8 horas diarias. Tratar que ese descanso sea dentro de horas que sabemos que son las recomendadas y que sea en el ambiente mejor posible. Eso nos va a llevar a tener una vida más duradera”, consideró.

Y cerró: “Siempre que aparezca algún síntoma debemos hacer una consulta con el médico especialista. Él va a indicar los estudios de audiometría, los estudios que sean necesarios para poder arribar a un diagnóstico. Lo importante es siempre actuar ante la sintomatología. La audiometría no forma parte de los estudios rutinarios, y hay momentos muy puntuales desde más pequeños en donde se hacen al ingreso de primaria, pero siempre surge la idea de hacer una audiometría cuando hay algo que nos llama la atención, creo que no estaría mal poder sumarlo a un estudio rutinario una vez por año”.