La tradicional Feria del Juguete tendrá su edición especial “Día del Niño” del 14 al 17 de agosto, en el Predio de la Virgen de Guaymallén, el lugar donde nació hace unos años y que hoy vuelve a recibirla totalmente renovada.

El evento es organizado por la Asociación Feria del Juguete con el apoyo de la Municipalidad de Guaymallén, que respalda el desarrollo de eventos familiares seguros y de calidad.

En esta edición, la feria ofrecerá más de 150 stands de juguetes, bicicletas, indumentaria, inflables, productos electrónicos, espacios gastronómicos y shows infantiles en vivo, consolidándose como un paseo ideal para todo público. Además, se destacan los precios accesibles y la posibilidad de abonar con todas las formas de pago, manteniendo el sello de una organización seria, segura y de confianza.

Cronograma