Estrictos controles

SOAPEX: el seguro obligatorio para viajar a Chile en vehículo particular

Desde 2013, Chile exige de manera obligatoria el SOAPEX a todos los vehículos con patente extranjera que ingresan de forma provisoria al país.

Quienes planean viajar a Chile en vehículo particular deben tener en cuenta que no alcanza con la documentación habitual como DNI, licencia de conducir y cédula del automotor. Desde el año 2013, las autoridades chilenas exigen obligatoriamente el SOAPEX, un seguro especial para vehículos con patente extranjera que es controlado de manera estricta en los pasos fronterizos.

¿Qué es el SOAPEX y por qué es obligatorio?

El SOAPEX es un seguro exigido por el Artículo 60 de la Ley de Tránsito Nº 18.290 de Chile y tiene como finalidad brindar cobertura ante accidentes personales provocados por vehículos extranjeros que ingresan al país de manera transitoria.

¿Qué tipo de cobertura ofrece el SOAPEX?

Este seguro cubre exclusivamente muerte o lesiones ocasionadas por el vehículo con matrícula extranjera. No contempla daños materiales, pero garantiza la asistencia necesaria para el conductor y sus acompañantes durante su estadía en territorio chileno.

¿Dónde y cómo se contrata el SOAPEX?

La póliza debe contratarse de forma anticipada y online, ya que solo puede ser emitida por aseguradoras habilitadas en Chile. No se puede adquirir en Argentina ni en los pasos fronterizos.

¿Cuánto cuesta el SOAPEX para viajar a Chile?

El valor del SOAPEX varía según la cantidad de días de estadía. Como referencia, una cobertura de 15 días cuesta alrededor de 12 dólares y contempla montos de cobertura de hasta 300 UF.

¿Qué documentación se recibe al contratar el seguro?

Una vez completados los datos personales, la información del vehículo y el período del viaje, y efectuado el pago, el certificado del SOAPEX se envía por correo electrónico. Puede presentarse tanto en formato digital como impreso ante Carabineros o autoridades aduaneras.

¿Qué hacer en caso de un accidente en Chile?

Ante un siniestro vial, es obligatorio realizar la denuncia inmediata en una unidad de Carabineros de Chile. Luego, se debe presentar el parte policial, los comprobantes de gastos médicos y la documentación del seguro ante la aseguradora para que la cobertura sea efectiva.

