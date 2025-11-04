El Senado mendocino aprobó una reforma clave que moderniza la Ley de Tránsito provincial. Se incorporan herramientas digitales, se eliminan trámites presenciales y se habilita la circulación con documentación en formato electrónico.

La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó de forma definitiva una reforma a la Ley Nº 9024 de Tránsito, con el objetivo de simplificar trámites, reducir la burocracia y adaptar la normativa a los estándares nacionales de seguridad vial.

Los cambios —que contaron con apoyo unánime— impactarán directamente en los controles, la renovación de licencias y la acreditación de documentación obligatoria.

Principales cambios en la Ley de Tránsito de Mendoza

Documentación digital válida

A partir de ahora, los conductores podrán exhibir sus documentos obligatorios —licencia, cédula del vehículo y comprobante de seguro— tanto en formato físico como digital.

Será suficiente mostrar la documentación a través de las aplicaciones oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial o de las aseguradoras.

Con esta medida, ya no será obligatorio portar copias impresas, lo que agiliza los controles y unifica criterios con el sistema nacional.

Simplificación del seguro automotor

La nueva norma permite acreditar el seguro obligatorio con cualquier comprobante válido: póliza, credencial o recibo de pago, sin necesidad de mostrar numeraciones específicas ni formularios adicionales.

El objetivo es reducir sanciones injustificadas y facilitar la verificación en los controles viales.

Ya no será necesario renovar la licencia por cambio de domicilio

La actualización elimina la obligación de tramitar una nueva licencia al mudarse dentro de la provincia.

Antes, los conductores debían hacerlo dentro de los 90 días o rendir nuevamente el examen de manejo.

Con la reforma, la licencia mantiene su validez hasta su fecha de vencimiento original, independientemente del municipio de residencia.

Apoyo político y consenso general

El proyecto impulsado por los diputados Gustavo Cairo (La Libertad Avanza) y Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza) obtuvo apoyo unánime en la Legislatura.

Desde distintos bloques, senadores como Valentín González (Unión Mendocina) y Pedro Serra (PJ) coincidieron en que la reforma mejora la experiencia de los usuarios y fortalece la modernización del sistema vial provincial.

Una ley adaptada a los nuevos tiempos

Con la sanción definitiva, Mendoza avanza hacia un sistema de tránsito más digital, ágil y coherente con la Ley Nacional Nº 24.449.

Los cambios apuntan a reducir la discrecionalidad en los controles, mejorar la seguridad jurídica y ofrecer a los conductores un esquema más práctico y transparente.

Lo que se viene en la Ley de Tránsito de Mendoza reformada

La reforma será promulgada en los próximos días y marca un paso importante hacia una administración vial moderna, sin trámites innecesarios y con plena validez de la documentación digital en todo el territorio mendocino.