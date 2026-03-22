Suicidios en Mendoza: crecen los casos y alertan por el vínculo con el consumo de drogas

Un informe oficial revela un aumento en la tasa de suicidios en Mendoza durante 2024. Especialistas advierten que hasta el 90% de los casos está vinculado al consumo de sustancias.

La problemática del suicidio en Mendoza encendió señales de alerta tras conocerse datos oficiales que muestran un aumento significativo en 2024 con vínculos con el consumo de drogas. Según el Observatorio de Salud Mental, se registraron 240 casos con una tasa de 11,7 cada 100 mil habitantes, lo que representa un crecimiento respecto a años anteriores. Desde el Gobierno provincial reconocen la gravedad del escenario y destacan la fuerte relación entre los suicidios y el consumo de drogas.

¿Qué dicen los datos sobre suicidio en Mendoza?

De acuerdo con la información oficial, la tasa de suicidio en Mendoza viene en aumento desde 2021. Ese año fue de 9,1; en 2022 descendió levemente a 8,8; en 2023 bajó a 8,1; pero en 2024 se produjo un salto significativo hasta alcanzar 11,7.

En total, durante 2024 se contabilizaron 240 casos. La edad promedio de las personas que se suicidaron fue de 40 años, aunque el dato más preocupante es que el 50% de los casos corresponde a jóvenes de entre 11 y 35 años. Además, el 77% de las víctimas fueron varones.

A nivel territorial, el departamento con la tasa más alta fue Santa Rosa, con 31 suicidios cada 100 mil habitantes. Le siguen Junín con 17,2 y San Rafael con 16,3. En el otro extremo, Malargüe registró la tasa más baja con 3,1, seguido por Lavalle con 4,2.

¿Cuál es la relación entre suicidio y consumo de drogas?

Uno de los datos más alarmantes fue aportado por el director de Salud Mental y Consumos Problemáticos de Mendoza, Manuel Vilapriño, quien aseguró que entre el 87% y el 90% de los suicidios en la provincia están relacionados con el consumo de sustancias.

“El 87% de los suicidios en Mendoza están relacionados con historia de consumo”, explicó el funcionario, quien cuenta con más de dos décadas de experiencia en el área de salud mental.

Este vínculo posiciona al consumo problemático como uno de los principales factores de riesgo, en un fenómeno que especialistas consideran multicausal, donde intervienen variables individuales, sociales, familiares y económicas.

¿Qué medidas tomó el Gobierno de Mendoza?

Desde el Ejecutivo provincial destacan el fortalecimiento de las políticas públicas en salud mental. Según Vilapriño, uno de los avances más importantes fue la consolidación de un observatorio que permite contar con datos más precisos y actualizados.

Además, se incrementó la capacidad de atención en el sistema sanitario. “Había una sola guardia de salud mental en hospitales generales y hoy tenemos 11, con atención las 24 horas a través de la línea 148”, detalló.

También se registró un aumento del 46% en el personal destinado a estas áreas durante el último año, aunque reconocen que la demanda sigue siendo muy alta.

¿Qué es la posvención y por qué es clave?

Un aspecto central en el abordaje del suicidio es la llamada “posvención”, es decir, el trabajo con el entorno cercano de la persona fallecida.

Según explicó Vilapriño, este enfoque busca prevenir nuevos casos dentro del círculo cercano. “Está demostrado que evita la cascada de eventos similares”, indicó.

La posvención incluye intervenciones interdisciplinarias con familiares, amigos y allegados, con el objetivo de contener, acompañar y reducir riesgos futuros.

¿Por qué aumentaron los casos en 2024?

Desde el Observatorio de Salud Mental explicaron que parte del aumento registrado en 2024 responde a una mejora en la calidad de los datos.

La profesional Alexandra Martin señaló que durante años existieron subregistros, ya que muchas muertes eran catalogadas de manera incorrecta en los certificados de defunción.

“Muchas causas eran notificadas como paro cardiorrespiratorio, cuando en realidad correspondían a suicidios”, explicó.

A partir de la implementación de nuevos criterios más exhaustivos en 2024, se logró “blanquear” cifras más precisas, lo que permite identificar mejor las zonas y grupos etarios más afectados.

¿Qué críticas recibió el programa provincial?

El “Programa Provincial para el Abordaje de la Problemática del Suicidio”, implementado mediante la resolución 1605/2024, también fue objeto de cuestionamientos.

El licenciado en Psicología Sanitaria Gabriel Ciccone criticó la falta de claridad en el presupuesto asignado y puso en duda la viabilidad del programa.

Según expresó, si bien la iniciativa cuenta con respaldo legal, no especifica los recursos necesarios para su funcionamiento, lo que podría limitar su efectividad.

Además, cuestionó la falta de transparencia en algunos datos y la estructura de recursos humanos disponible para abordar una problemática de esta magnitud.

¿Cómo se explica el fenómeno del suicidio?

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud advierte que el suicidio es un fenómeno complejo y multicausal. Ningún factor por sí solo explica por qué una persona toma esa decisión.

Según datos publicados en 2025, más de 720 mil personas mueren por suicidio cada año en el mundo, y se trata de la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.

En Argentina, además, los suicidios han llegado a convertirse en algunos años en la principal causa de muerte violenta, superando incluso a los siniestros viales.