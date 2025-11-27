El Concejo Deliberante de Tupungato resolvió suspender al edil del Partido Federal por quince días mientras avanza el proceso interno por una denuncia de violencia de género. La medida fue aprobada por amplia mayoría y se basa en un informe de una comisión investigadora multipartidaria.

El caso generó fuerte repercusión política en Tupungato, donde el Concejo Deliberante decidió avanzar con la suspensión preventiva mientras se analizan las acusaciones contra Arce. El cuerpo legislativo consideró necesario otorgarle un plazo de quince días para presentar su defensa, en medio de un proceso que involucra una denuncia institucional por violencia de género.

¿Por qué suspendieron al concejal Facundo Arce en Tupungato?

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Tupungato votó este miércoles la suspensión por quince días del concejal Facundo Arce, del Partido Federal, para que pueda presentar su defensa en el marco de una denuncia caratulada como violencia de género ejercida por un funcionario público en un ámbito institucional.

La resolución fue aprobada con ocho votos a favor, un voto en contra y una abstención.

¿Qué fundamentos presentó la comisión investigadora?

La decisión surge del informe elaborado por una comisión investigadora integrada por cinco concejales de distintos bloques. El documento, de cerca de veinte páginas, fue calificado como “contundente” por su presidenta, Natalia Tejera, quien destacó que el trabajo se realizó con seriedad y responsabilidad.

La comisión estuvo conformada por Tejera y José Luis Giuliani (Cambia Mendoza), Marcelo Sánchez (Justicialista), Jorge Llull (Nuevo Tupungato) y Mónica Benítez (Unión Mendocina).

¿Qué dijo Facundo Arce sobre la suspensión?

Tras ser notificado, Arce aseguró que utilizará el plazo para buscar asesoramiento legal, aunque cuestionó lo que considera una “falta de equidad” en el proceso.

Sostuvo que no cuenta con los recursos para contratar un abogado, estimando que los honorarios ascenderían a unos veinte mil dólares. También afirmó que no recibió apoyo institucional y denunció que durante el procedimiento se violaron algunos de sus derechos.

El edil definió su situación como “la pelea de una sola persona contra un poder muy grande” y apuntó directamente contra el intendente.

¿Por qué llamó la atención la abstención de un edil de la UCR?

Durante la votación sorprendió la postura del concejal Antonio Balderrama, del bloque Cambia Mendoza, quien decidió abstenerse, a diferencia del resto de su espacio político que acompañó la suspensión.

El HCD de Tupungato está compuesto por diez ediles y la abstención generó comentarios dentro del recinto.

¿Cómo está conformado el Concejo Deliberante de Tupungato?

Bloque Cambia Mendoza

Antonio Balderrama José Luis Giuliani Marcela Granizo Natalia Tejera Daniel Pantaleo

Bloque Justicialista

Marcelo Sánchez Ruht Lucero

Bloque Partido Federal

Facundo Arce

Bloque Unión Mendocina

Mónica Benítez

Bloque Nuevo Tupungato