Tormenta en Mendoza: dónde llovió más, cuánto cayó y qué daños dejó el fuerte temporal

La tormenta que afectó a Mendoza entre la tarde del 7 de marzo y la madrugada del 8 dejó acumulados de hasta 50 milímetros en distintos puntos de la provincia, con granizo, calles anegadas y más de 190 intervenciones de Defensa Civil en varios departamentos.

La fuerte tormenta que se registró en Mendoza durante la noche del 7 de marzo de 2026 dejó importantes acumulados de lluvia en distintos sectores del Gran Mendoza y del Este provincial. Según los datos del Radar Meteorológico de San Martín, en algunas zonas las precipitaciones superaron los 45 milímetros en pocas horas, lo que generó anegamientos, caída de árboles y múltiples intervenciones de los equipos de emergencia.

El fenómeno comenzó durante la tarde del sábado y se extendió hasta la madrugada del domingo, con tormentas de variada intensidad, presencia de granizo en algunos sectores y complicaciones en rutas y zonas urbanas.

¿Cuánto llovió en Mendoza durante la tormenta?

De acuerdo con el monitoreo del radar meteorológico ubicado en San Martín, los acumulados de lluvia variaron según la zona, aunque en varios puntos superaron ampliamente los 30 milímetros.

Uno de los sectores con mayores registros fue el oeste de Godoy Cruz junto con áreas de Ciudad de Mendoza, donde el promedio alcanzó los 47 milímetros. En estas zonas la tormenta fue intensa durante un corto período de tiempo, lo que provocó anegamientos momentáneos en calles y barrios.

En Las Heras y sectores del oeste y sur de Guaymallén, además de Coquimbito, los registros rondaron los 35 milímetros. En estos departamentos también se reportó caída de granizo, un fenómeno que afectó a distintas zonas del área metropolitana.

El granizo también se registró en sectores cercanos al Aeropuerto de Mendoza y en El Algarrobal, donde el acumulado promedio de lluvia fue de 30 milímetros.

Por su parte, en la zona de Villavicencio y sobre la ruta provincial 52, en el sector de Capdevila, las precipitaciones oscilaron entre 25 y 30 milímetros.

En cambio, sobre la Curva de Guido, en la Ruta Nacional 7, cerca del río Mendoza, el acumulado fue menor y alcanzó un promedio de 16 milímetros.

¿Cómo impactó la tormenta en el Este de Mendoza?

En el Este provincial las precipitaciones también fueron importantes y en algunos casos superaron los 40 milímetros.

En el centro de Junín, Los Barriales, Algarrobo Grande y Alto Verde los registros se ubicaron cerca de los 35 milímetros, según los datos del radar.

Más al norte, en zonas como Los Álamos, Chapanay, Alto Chapanay, el oeste de Tres Porteñas y el oeste de Montecaseros, los valores rondaron los 30 milímetros. Sin embargo, en algunos puntos puntuales se detectaron acumulados que llegaron a los 40 milímetros.

Los registros más elevados se observaron en El Divisadero y El Central, donde las precipitaciones oscilaron entre 40 y 50 milímetros y también se reportó caída de granizo.

En otras localidades como La Holanda, el sur de La Palmera, Tres de Mayo y Jocolí, el promedio fue cercano a los 35 milímetros, aunque algunos sectores alcanzaron los 40 milímetros.

¿Qué daños provocó el temporal en Mendoza?

El fuerte temporal generó diversas complicaciones en distintos departamentos de la provincia. Según el informe de la Dirección Provincial de Defensa Civil, entre las 17:30 del 7 de marzo y las 7 de la mañana del 8 de marzo se registraron 193 intervenciones relacionadas con la tormenta.

Entre las principales situaciones reportadas se encuentran viviendas anegadas, filtraciones de techos, caída de árboles, cables cortados, calles inundadas y socavones en distintos sectores.

En Godoy Cruz se registró la mayor cantidad de intervenciones, con 47 reportes. Entre ellos se contabilizaron 15 viviendas inundadas, 14 filtraciones de techo, seis árboles o ramas caídas, dos derrumbes parciales de estructuras, además de desbordes de canales, cables cortados y un socavón.

Luján de Cuyo también registró un número elevado de incidentes, con 48 intervenciones. En ese departamento se evacuaron 45 personas que se encontraban en distintas cabañas afectadas por las lluvias, además de reportarse la caída de un árbol, un poste y la formación de un socavón.

En Guaymallén se registraron 23 intervenciones, entre ellas viviendas anegadas, derrumbes de paredes, caída de árboles y cables, además de socavones y faltantes de rejillas.

La Ciudad de Mendoza tuvo 12 reportes vinculados a viviendas anegadas, cables cortados, una persona rescatada y problemas en desagües.

En Las Heras se contabilizaron nueve intervenciones, incluyendo viviendas inundadas, calles anegadas y desbordes de agua, mientras que en Junín hubo cinco reportes por árboles caídos y una vivienda afectada.

En Malargüe también se registraron consecuencias del temporal, con 43 intervenciones relacionadas principalmente con filtraciones y viviendas anegadas.

¿Qué rutas se vieron afectadas por la tormenta?

El temporal también provocó inconvenientes en rutas de la provincia. En la zona de Uspallata se registraron dos episodios de remoción en masa y cortes en distintas vías.

Entre las rutas afectadas se encuentran la Ruta Nacional 7 y las rutas provinciales 52 y 13, que presentaron interrupciones o condiciones de transitabilidad reducida durante el fenómeno.

¿Qué se espera para las próximas horas?

Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil informaron que se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas para detectar posibles nuevos eventos de tormenta.

El seguimiento se realiza a través del Radar Meteorológico de San Martín, una herramienta clave para estimar la intensidad y distribución de las precipitaciones en tiempo real durante fenómenos climáticos severos en Mendoza.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y circular con precaución en zonas donde puedan persistir acumulaciones de agua o daños provocados por el temporal.