Tormentas, granizo y Zonda: cómo evoluciona el tiempo en Mendoza este miércoles

La inestabilidad ya se intensifica en la provincia, con tormentas en el Sur, probabilidad de granizo durante la madrugada y viento Zonda en Malargüe. Defensa Civil mantiene el monitoreo constante.

La jornada de este miércoles avanza con un marcado deterioro de las condiciones climáticas en Mendoza con probabilidad de tormentas, granizo y hasta viento Zonda.

Luego de una mañana seminublada, durante la tarde comenzó a intensificarse la inestabilidad, con el desarrollo de tormentas, posible caída de granizo y presencia de viento Zonda en sectores del sur provincial. Defensa Civil sigue la evolución del fenómeno en tiempo real.

¿Dónde ya se registran las tormentas y cómo se desplazará el sistema?

La actividad más intensa se concentra desde la tarde en el Sur de la provincia, donde comenzaron a formarse tormentas. Con el correr de las horas, el sistema se desplazará hacia el Este y, durante la madrugada del jueves, alcanzará también al Valle de Uco.

¿Hay riesgo de granizo en las próximas horas?

Sí. El pronóstico mantiene la probabilidad de caída de granizo, especialmente durante la madrugada del jueves. Las zonas con mayor riesgo son el Sur, el Este y el Valle de Uco.

¿Qué temperatura se espera este miércoles?

En medio de este escenario de inestabilidad, la temperatura máxima en zonas de llano ronda los 30 °C.

¿Dónde se siente el viento Zonda esta tarde?

Además de las tormentas, se registra viento Zonda durante la tarde, con impacto principal en el sur de Malargüe y en la cordillera Sur. Las ráfagas pueden alcanzar los 35 km/h, lo que refuerza las condiciones de riesgo.

¿Cómo seguirá el tiempo este jueves y viernes en Mendoza?

Para el jueves 5 de febrero se espera un marcado descenso de la temperatura, con una máxima cercana a los 25 °C. El día comenzará con ingreso de viento sur y cielo mayormente nublado. Hacia la noche, alrededor de las 22, no se descartan precipitaciones en el Gran Mendoza.

En tanto, el viernes 7 de febrero las condiciones tenderán a mejorar de forma gradual. La mañana seguirá nublada en el Norte y el Gran Mendoza, pero hacia la noche el cielo comenzará a despejarse. No se esperan tormentas y la máxima rondará los 28 °C.