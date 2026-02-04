Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Estado del tiempo

Tormentas, granizo y Zonda: cómo evoluciona el tiempo en Mendoza este miércoles

La inestabilidad ya se intensifica en la provincia, con tormentas en el Sur, probabilidad de granizo durante la madrugada y viento Zonda en Malargüe. Defensa Civil mantiene el monitoreo constante.

La jornada de este miércoles avanza con un marcado deterioro de las condiciones climáticas en Mendoza con probabilidad de tormentas, granizo y hasta viento Zonda.

Luego de una mañana seminublada, durante la tarde comenzó a intensificarse la inestabilidad, con el desarrollo de tormentas, posible caída de granizo y presencia de viento Zonda en sectores del sur provincial. Defensa Civil sigue la evolución del fenómeno en tiempo real.

La inestabilidad ya se intensifica en la provincia, con tormentas en el Sur, probabilidad de granizo durante la madrugada y viento Zonda en Malargüe. Defensa Civil mantiene el monitoreo constante.

¿Dónde ya se registran las tormentas y cómo se desplazará el sistema?

La actividad más intensa se concentra desde la tarde en el Sur de la provincia, donde comenzaron a formarse tormentas. Con el correr de las horas, el sistema se desplazará hacia el Este y, durante la madrugada del jueves, alcanzará también al Valle de Uco.

La inestabilidad ya se intensifica en la provincia, con tormentas en el Sur, probabilidad de granizo durante la madrugada y viento Zonda en Malargüe. Defensa Civil mantiene el monitoreo constante.

¿Hay riesgo de granizo en las próximas horas?

Sí. El pronóstico mantiene la probabilidad de caída de granizo, especialmente durante la madrugada del jueves. Las zonas con mayor riesgo son el Sur, el Este y el Valle de Uco.

¿Qué temperatura se espera este miércoles?

En medio de este escenario de inestabilidad, la temperatura máxima en zonas de llano ronda los 30 °C.

¿Dónde se siente el viento Zonda esta tarde?

Además de las tormentas, se registra viento Zonda durante la tarde, con impacto principal en el sur de Malargüe y en la cordillera Sur. Las ráfagas pueden alcanzar los 35 km/h, lo que refuerza las condiciones de riesgo.

La inestabilidad ya se intensifica en la provincia, con tormentas en el Sur, probabilidad de granizo durante la madrugada y viento Zonda en Malargüe. Defensa Civil mantiene el monitoreo constante.

¿Cómo seguirá el tiempo este jueves y viernes en Mendoza?

Para el jueves 5 de febrero se espera un marcado descenso de la temperatura, con una máxima cercana a los 25 °C. El día comenzará con ingreso de viento sur y cielo mayormente nublado. Hacia la noche, alrededor de las 22, no se descartan precipitaciones en el Gran Mendoza.

En tanto, el viernes 7 de febrero las condiciones tenderán a mejorar de forma gradual. La mañana seguirá nublada en el Norte y el Gran Mendoza, pero hacia la noche el cielo comenzará a despejarse. No se esperan tormentas y la máxima rondará los 28 °C.

También puedes leer

Estado del tiempo

Tormentas, granizo y Zonda: cómo evoluciona el tiempo en Mendoza este miércoles

Junto a la Filarmónica

Las Pelotas tocará en la Fiesta de la Cosecha por los 25 años del tradicional suceso mendocino

Histórico fallo

Walter Bento: quiénes fueron absueltos y qué fallas detectó el tribunal en la acusación fiscal

Contingencias climáticas

San Rafael lanzó una app gratuita para seguir tormentas y posible granizo en tiempo real

Inseguridad en el Este

Violenta jornada en Rivadavia: asaltos a policías y un grave siniestro vial

Justicia por mano propia

Intentaron linchar a un hombre en Las Heras tras una denuncia de abuso sexual

Te puede interesar

Primer show de 2026

TREN (Tanto Rock es Necesario) se presenta en James Bar, en Totem Boulevard de San Martín

Estado del tiempo

Tormentas, granizo y Zonda: cómo evoluciona el tiempo en Mendoza este miércoles

Junto a la Filarmónica

Las Pelotas tocará en la Fiesta de la Cosecha por los 25 años del tradicional suceso mendocino

Histórico fallo

Walter Bento: quiénes fueron absueltos y qué fallas detectó el tribunal en la acusación fiscal

Contingencias climáticas

San Rafael lanzó una app gratuita para seguir tormentas y posible granizo en tiempo real

Inseguridad en el Este

Violenta jornada en Rivadavia: asaltos a policías y un grave siniestro vial

Justicia por mano propia

Intentaron linchar a un hombre en Las Heras tras una denuncia de abuso sexual

Coloso de América

Ulpiano Suarez y el Aconcagua como imán global: referentes del montañismo eligen Mendoza

Santuario de la Difunta Correa en Vallecito, San Juan.
Historia de un mito

El misterio del hijo de la Difunta Correa: el milagro que dio origen a una devoción popular

Soldados de infantería

¿Por qué los Granaderos a Caballo se llaman así, si nunca usaron granadas?

Ciclismo

Alejandro Durán ganó la 11ª fecha de la Temporada de Ruta en Mendoza

Pueblo Soberano

Laura Fernández ganó las elecciones en Costa Rica y será presidenta en primera vuelta

Salud pública

Mendoza aceptó una donación de medicamentos de Bayer para pacientes del sistema público

Privados de la libertad

Mendoza tiene la segunda tasa más alta de presos del país y supera la media nacional

Bebida nacional

El consumo de vino en Argentina tocó en 2025 su nivel más bajo desde que hay registros

Estado del tiempo

Pronóstico del tiempo en Mendoza: inestabilidad, Zonda leve y posible granizo en el Este

Sebastián Villa se puso a disposición en Independiente Rivadavia y fijó una cláusula de salida.
En el Gargantini

Independiente Rivadavia quiere seguir perfecto en el Apertura ante Sarmiento

Elecciones 2026

Jacky defendió la autonomía de San Rafael y cuestionó las denuncias contra el municipio

Efectos de las tormentas

Temporal en Mendoza: casi 500 incidentes por lluvias, granizo y fuertes ráfagas de viento

Contingencias Climáticas

Temporal en Mendoza: no hubo víctimas fatales y el Gobierno desplegó un operativo de emergencia