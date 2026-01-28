Tormentas en Mendoza: 44 asistencias de Defensa Civil por lluvias intensas

Las fuertes lluvias registradas durante la noche del martes provocaron múltiples intervenciones de Defensa Civil en distintos departamentos de Mendoza. Hubo familias asistidas, árboles y postes caídos, rutas intransitables y viviendas anegadas.

Las tormentas intensas que afectaron a Mendoza durante la noche de este martes generaron 44 novedades atendidas por Defensa Civil, según el reporte oficial. Las asistencias incluyeron ayuda a familias damnificadas, remoción de árboles y postes caídos, rutas anegadas y daños en infraestructura eléctrica y vial en varios departamentos de la provincia.

¿Qué ocurrió en Tupungato tras las lluvias?

En Tupungato se registró el mayor número de intervenciones:

10 familias asistidas , con entrega de colchones y nylon

, con entrega de colchones y nylon 3 árboles caídos

Rutas 86 y 89 intransitables

Total de novedades: 15

¿Qué situaciones se reportaron en Luján de Cuyo?

2 árboles caídos

1 remoción en masa en Ruta 82

Total: 3

¿Cómo impactó la tormenta en San Carlos?

4 árboles caídos

Total: 4

¿Qué daños se registraron en Las Heras?

2 árboles caídos

Total: 2

¿Qué asistencias realizó Defensa Civil en Lavalle?

2 transformadores en cortocircuito

1 incendio estructural

2 árboles caídos

Total: 5

¿Qué novedades hubo en Ciudad?

1 árbol caído

Total: 1

¿Cuál fue la situación en Godoy Cruz?

7 árboles caídos

Total: 7

¿Qué problemas se detectaron en Maipú?

1 poste caído

4 árboles caídos

1 vivienda anegada

Total: 6

¿Qué ocurrió en San Martín?

1 semáforo caído

Total: 1

Total general

Total de novedades atendidas por Defensa Civil: 44

Productores a favor de la lucha activa contra el granizo en Mendoza

Según estudios, “basados en la escasa información pública que entrega el Gobierno”, dicen los productores, “hace 30 años se perdían 30.526 hectáreas anuales por culpa del granizo, mientras que en la última temporada,2023/24, se perdieron solo 6.699 ha, una diferencia de 23.821 a favor del sistema que hasta ahora se ha utilizado para mitigar los efectos de la piedra.

“En los últimos 10 años, el promedio de pérdida en hectáreas, gracias a la lucha antigranizo, fue de 11 mil”, destacó Alfredo Andión (foto), empresario integrante de la Multisectorial del Sur, en San Rafael, que hoy promueve una de las protestas.

Los cuadros elaborados también dan cuenta de que entre la temporada 1993/94 (cuando comenzó el actual sistema) y la de 1997/98, el promedio de hectáreas perdidas, “llevadas al 100%”, fue de 29.968 ha. En comparación, el último quinquenio, entre el ciclo 2019/20 y el 2023/24, ese promedio se redujo a 11.933 ha. “Quiere decir que la efectividad real de la lucha, es que salva 18.035 hectáreas al año, 60,18% de efectividad en promedio”, señala el informe que también citó Andión, en diálogo con Diario Jornada.

Esto teniendo en cuenta además que en estos 30 años, y según datos oficiales, se han incrementado un 20,59% los días de tormentas graniceras en Mendoza, y particularmente un 6% en el caso de las zonas cultivadas.

“Más ingresos que egresos”

De acuerdo con el informe elaborado por los referentes productivos, la lucha antigranizo también le permitió a las arcas provinciales mantener un claro nivel de ingresos que superan a lo que la provincia gasta para morigerar afecciones climatológicas.

Informe elaborado por la Multisectorial del Sur.

En ese sentido, aseguran que gracias al “cobro de impuestos” que se generan una vez que se pone en movimiento el circuito que comienza en la producción primaria (hoy exenta de tasas), en la actualidad implica un “retorno” para la provincia que alcanza a $8.024.482.000.

Eso significa unos 700 millones (+0,403%) de superávit, frente a lo que se ha destinado en el presupuesto del área, que este año fue de $7.345.023.087, incluyendo, entre otros gastos, lo que va a la lucha antigranizo y el mantenimiento instituciones como el IDR y el IDC, cuya reciente extinción también es cuestionada por los ámbitos productivos.

“Dos Portezuelos”

La cuenta más notable es la de los beneficios en dólares promovidos por la lucha antigranizo. Según el estudio, el efecto positivo del sistema generó beneficios anuales que rondan los 67 millones de dólares.

Por un lado, se tiene que una tormenta con afectación del 100%, genera una pérdida unitaria de 4 mil dólares que, llevado al total de hectáreas afectadas sin sistema de lucha, arroja una pérdida total anual de 119.600.000 dólares.

Pero por otro lado, las hectáreas afectadas en su totalidad con la lucha en acción, son en promedio 11.600, a razón de 4 mil dólares de pérdida, llevan la baja total anual a solo 46.400.000 dólares, es decir, que hay unos 73 millones de dólares que no se pierden (frente a lo que sí desaparece sin lucha).

Teniendo en cuenta que se asignan unos 6 millones de dólares para la lucha antigranizo anual, el beneficio por año que implica sí tener lucha es de 67.200.000 dólares.

“Esto llevado a 30 años significa 2.016.000.000 de dólares que Mendoza se ahorró con este sistema o, lo que es lo mismo, el valor de 2 presas Portezuelo del Viento”, concluye el informe.