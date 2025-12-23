Noticias Mendoza

Mendoza
Ciudad de Mendoza

Tras vandalizar el espacio público, aplican una multa millonaria a una mujer

El Jurado Vecinal la encontró responsable de realizar grafitis en cinco ocasiones distintas. Las sanciones podrían superar los $7.900.000 por infracciones al Código de Convivencia.

La Ciudad de Mendoza realizó una nueva audiencia con intervención del Jurado Vecinal y encontró responsable a una mujer por realizar grafitis en el espacio público. La decisión se tomó durante un encuentro llevado a cabo en el Honorable Concejo Deliberante, en el marco del Código de Convivencia Ciudadana.

¿Qué es el Jurado Vecinal y cómo funciona en la Ciudad de Mendoza?

El Jurado Vecinal es una figura impulsada por el municipio que permite que vecinos y vecinas de la capital participen de manera voluntaria en la evaluación y sanción de conductas que incumplen el Código de Convivencia. En este caso, estuvo integrado por siete ciudadanos que analizaron las pruebas y resolvieron el caso de forma unánime.

¿Por qué fue sancionada la mujer acusada de vandalismo?

La mujer fue encontrada responsable de realizar grafitis en el espacio público en cinco oportunidades distintas, entre marzo de 2024 y abril de 2025. Las actas de infracción se labraron por contravención a los artículos 21 y concordantes de la Ordenanza Municipal N°3877/14.

¿En qué lugares se realizaron las pintadas?

Los hechos ocurrieron en distintos puntos de la Ciudad de Mendoza:

  • San Martín 2774
  • Chacabuco 257
  • Intersección de Belgrano y Luzuriaga
  • Calle Mitre, entre Las Cubas y Los Vendimiadores
  • Moreno 679

En todas las ocasiones, la mujer fue encontrada in fraganti y preventores municipales le decomisaron los materiales utilizados.

¿De cuánto es la multa que podría pagar la infractora?

Debido a que la mujer fue notificada de las actas y de las audiencias, pero no se presentó sin justificación, fue declarada en rebeldía. Por este motivo, cada infracción tuvo un incremento del 50% y el monto total de las multas podría ascender hasta $7.920.000.

¿Qué sucede si no paga la multa aplicada por el municipio?

En caso de no abonar las multas de manera voluntaria, el municipio inicia un procedimiento de apremio en los juzgados tributarios. Una vez firme la sentencia y ante el incumplimiento, se puede avanzar con el embargo o la inhibición del demandado.

