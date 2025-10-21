Noticias Mendoza

Mendoza
Guaymallén

Tres mañanas con fuertes complicaciones en el Nudo Vial de Acceso Este

Desde este miércoles 22 y hasta el viernes 24 de octubre habrá cortes y desvíos de tránsito en uno de los puntos más transitados del Gran Mendoza por tareas de parquización. Las restricciones regirán en hora pico: de 6.30 a 8.00.

La Municipalidad de Guaymallén informó que desde este miércoles 22 y hasta el viernes 24 de octubre se aplicarán restricciones al tránsito en el Nudo Vial de Acceso Este y Costanera, uno de los nodos con mayor circulación vehicular del Gran Mendoza.

Los cortes y desvíos se ejecutarán de 6.30 a 8.00, en plena hora pico de ingreso a la Ciudad de Mendoza.

Guaymallén inicia cortes en el nodo más transitado

El operativo responde a la colocación de nuevo césped en el área, lo que requiere detener un camión en el predio para descargar las champas desde primera hora. Las tareas son coordinadas por la Subdirección de Espacios Verdes de Guaymallén, en conjunto con Vialidad Provincial, la Municipalidad de Ciudad y personal de Tránsito y Seguridad Vial, que ordenará la circulación.

Las autoridades pidieron a los conductores evitar la zona en ese horario si es posible y, en caso de circular por allí, extremar la precaución ante las interrupciones y desvíos.

