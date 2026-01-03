Noticias Mendoza

Donald Trump afirmó que capturó a Nicolás Maduro tras un ataque a gran escala

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que fuerzas estadounidenses realizaron un ataque a gran escala en Venezuela y que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera del país. El régimen venezolano denunció una “gravísima agresión militar” y declaró el estado de excepción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que su país llevó adelante un ataque a gran escala contra Venezuela y que, como resultado de esa operación, Nicolás Maduro fue capturado y trasladado en avión fuera del país. La declaración fue realizada a través de su red Truth Social, mientras desde Caracas se denunciaron bombardeos, apagones y sobrevuelos militares.

¿Qué dijo Donald Trump sobre la supuesta captura de Nicolás Maduro?

A través de un mensaje en Truth Social, Trump escribió que “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y que el presidente Nicolás Maduro fue “capturado y trasladado en avión junto con su esposa fuera del país”.
Además, anunció que brindará una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago a las 11:00 (16:00 GMT) para ampliar detalles sobre la operación.

¿Qué ocurrió durante la madrugada en Caracas según los reportes?

De acuerdo con registros difundidos en redes sociales y testimonios de residentes, alrededor de las 02:00 hora local se escucharon fuertes explosiones en distintos puntos de Caracas. Usuarios publicaron videos donde se observan columnas de humo, sobrevuelos de aeronaves y cortes de energía eléctrica en amplias zonas de la capital.

También se reportaron ataques en áreas cercanas a las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna, además de detonaciones en La Guaira.

¿Qué muestran los videos y testimonios que circularon en redes?

Las grabaciones difundidas por usuarios exhibieron explosiones, humo denso y helicópteros Chinook sobrevolando la ciudad. En algunos registros se observó a cientos de vehículos intentando abandonar zonas de conflicto y a fuerzas de seguridad deteniendo a civiles en la vía pública.

Vecinos relataron a medios internacionales haber escuchado detonaciones continuas y disparos durante varias horas de la madrugada.

¿Qué respondió el régimen de Nicolás Maduro tras los ataques?

El gobierno venezolano denunció lo ocurrido como una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos y declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional.
En un comunicado transmitido por la televisión estatal, las autoridades afirmaron que se trata de una violación de la Carta de las Naciones Unidas y llamaron a la movilización popular.

¿Qué medidas anunció el régimen venezolano?

Según el mensaje oficial, se declaró el “estado de Conmoción Exterior” con el objetivo de “proteger a la población y garantizar el funcionamiento de las instituciones”, advirtiendo que la situación representa una amenaza para la estabilidad de América Latina y el Caribe.

