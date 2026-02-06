Ulpiano Suarez llamó a construir consensos para avanzar en una Reforma Laboral en Argentina

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, participó como orador principal de un encuentro organizado por la Asociación Bancaria – Seccional Mendoza, donde destacó la necesidad de diálogo, consensos y seguridad jurídica para modernizar el sistema laboral y revertir el estancamiento del empleo formal.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, fue uno de los principales oradores de un encuentro dedicado a debatir la Reforma Laboral en Argentina, una iniciativa que reunió a representantes del sector empresario y del ámbito sindical con el objetivo de analizar el futuro del empleo en el país.

La actividad fue organizada por la Asociación Bancaria – Seccional Mendoza y Movimiento Mendocino, y tuvo como eje central la necesidad de generar espacios de diálogo en torno a un tema clave para el desarrollo productivo y social.

¿Quiénes participaron del encuentro sobre Reforma Laboral?

Además de Ulpiano Suarez, participaron del encuentro Santiago Laugero, presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), y Sergio Giménez, secretario general de la Asociación Bancaria – Seccional Mendoza.

En ese marco, el jefe comunal asumió un rol activo como mediador entre las distintas miradas, remarcando la importancia de construir consensos duraderos para avanzar en una modernización del sistema laboral, luego de más de cinco décadas sin cambios estructurales.

¿Qué postura planteó Ulpiano Suarez sobre la Reforma Laboral?

Durante su exposición, Suarez llamó a correr el eje del debate de los títulos y enfocarse en los problemas estructurales del empleo.

“No es lo más importante si hablamos de reforma, modernización o actualización. Ya hemos tenido antecedentes con buenos títulos que terminaron en declaraciones de inconstitucionalidad y la situación no cambió”, sostuvo.

En ese sentido, aclaró que no responsabiliza a la legislación laboral por la situación de los trabajadores o por los niveles de informalidad:

“De ninguna manera demonizo o responsabilizo a nuestra legislación laboral de los problemas que tienen los trabajadores o quienes hoy están en la informalidad”.

¿Cuál es el diagnóstico sobre el empleo formal y la informalidad?

El intendente advirtió que el estancamiento del empleo privado registrado y el crecimiento de la informalidad son datos contundentes que exigen una mirada integral.

“Hace más de diez años que el empleo privado registrado está estancado, mientras crece la informalidad. Hoy tenemos entre siete y ocho millones de argentinos en esa situación”, afirmó.

También destacó el rol estratégico de las pymes, especialmente en Mendoza, donde más del 70% del empleo registrado corresponde a empresas de menos de 200 empleados.

¿Por qué Ulpiano Suarez alertó sobre la pérdida de competitividad?

Suarez señaló que la Argentina se encuentra entre los países con mayores costos laborales no salariales de la región, lo que desalienta la creación de nuevos puestos de trabajo.

“Eso impacta directamente en la competitividad y en la decisión de contratar”, advirtió.

¿Qué condiciones consideró clave para una nueva ley laboral?

Finalmente, el intendente subrayó que cualquier iniciativa debe darse en un marco de consensos, previsibilidad y seguridad jurídica.

“Una nueva ley laboral no va a ser la solución de la noche a la mañana, pero sí puede ser una herramienta si se da en un marco de orden macroeconómico, reforma tributaria y reglas claras”, sostuvo.

Y concluyó:

“Esta es una oportunidad histórica para mejorarle la vida a millones de argentinos: al que está en la informalidad, al que trabaja y no llega a fin de mes y al que quiere trabajar y no consigue”.

¿Qué busca la propuesta de Reforma Laboral en Argentina?

La Reforma Laboral apunta a modernizar el marco normativo del trabajo para adaptarlo a la realidad productiva actual y revertir el estancamiento del empleo formal. La legislación vigente es considerada rígida, costosa y desactualizada, lo que desalienta la contratación privada, especialmente en pymes, y fomenta la informalidad.

Entre los objetivos centrales se destacan la reducción de costos laborales no salariales, la disminución de la litigiosidad y una mayor previsibilidad jurídica.