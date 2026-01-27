Emir Félix acompañó un proyecto para una reforma laboral integral argentina

El diputado sanrafaelino Emir Félix respaldó una iniciativa presentada por Unión por la Patria que propone una reforma profunda del sistema laboral argentino. El proyecto plantea cambios estructurales en negociación colectiva, licencias parentales, jornada laboral, empleo en plataformas digitales y fiscalización.

En el marco de la discusión por la actualización de la legislación laboral argentina, el diputado nacional por Mendoza, Emir Félix, acompañó un proyecto impulsado por Unión por la Patria que propone una reforma integral del régimen laboral argentino. La iniciativa, presentada por la exministra de Trabajo Kelly Olmos, busca modernizar las normas vigentes y adaptarlas a las nuevas realidades productivas, tecnológicas y sociales.

¿Qué propone el proyecto laboral que acompaña Emir Félix?

La iniciativa plantea un Régimen de Modernización Laboral estructurado en ocho ejes centrales, con el objetivo de perfeccionar el marco normativo actual y fortalecer el empleo formal. Entre los puntos destacados se encuentran la simplificación de la negociación colectiva, la reducción progresiva de la jornada laboral y la ampliación de derechos vinculados a la corresponsabilidad parental.

¿Cómo se plantea la simplificación de la negociación colectiva?

Uno de los ejes del proyecto que acompaña Emir Félix apunta a agilizar la negociación colectiva, permitiendo que determinados acuerdos derivados de convenios ya homologados entren en vigencia automáticamente tras su publicación en el Boletín Oficial.

Según los autores, esta medida busca dar mayor dinamismo a las actualizaciones salariales y productivas consensuadas entre sindicatos y cámaras empresarias, sin necesidad de nuevos procesos de homologación.

¿Qué cambios introduce en licencias parentales y corresponsabilidad?

La propuesta contempla una ampliación significativa de los derechos parentales. Se extiende la licencia de la persona gestante a 120 días y la del progenitor no gestante a 30 días. Además, se crea una Licencia Parental Compartida hasta el primer año de vida del niño, financiada por la seguridad social.

El proyecto también establece el derecho a modalidades de reincorporación flexible, como trabajo híbrido o jornadas reducidas.

¿Se reduce la jornada laboral según la iniciativa?

Sí. Otro de los puntos centrales del proyecto respaldado por Emir Félix es la reducción progresiva de la jornada laboral, que pasaría de 48 a 40 horas semanales en un plazo de seis años.

La iniciativa garantiza la integralidad salarial y delega en la negociación colectiva la definición de los mecanismos de implementación según cada sector productivo.

¿Qué medidas se proponen para pymes y fiscalización laboral?

El texto incorpora un sistema de financiamiento bancario de indemnizaciones a través del Banco Nación, permitiendo que las pymes cancelen de inmediato los créditos laborales y los devuelvan en cuotas ajustadas por IPC.

En materia de fiscalización, se establece la alta administrativa automática del trabajador no registrado, presunción de laboralidad, herramientas de inspección digital y participación sindical como instancia colaboradora, con sanciones agravadas ante obstrucciones.

¿Qué plantea el proyecto sobre salud laboral y plataformas digitales?

La iniciativa crea Comités Mixtos de Salud, Seguridad y Prevención, obligatorios en instituciones con 50 o más trabajadores, con participación paritaria de sindicatos y empleadores y facultades para intervenir ante riesgos graves.

Respecto a los trabajadores de plataformas digitales, propone un régimen dual que presume relación de dependencia cuando existen indicios como control de tarifas, geolocalización o carga horaria. También incorpora transparencia algorítmica, derecho a la desconexión, protección de datos, cobertura de riesgos del trabajo y regulación del multiapping.

¿Quiénes acompañan la iniciativa junto a Emir Félix?

Además de Emir Félix, el proyecto fue respaldado por Kelly Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Juan Pablo Luque y Pablo Todero. La propuesta se presenta como un paquete amplio que busca abrir un nuevo capítulo en el debate sobre el mercado laboral argentino, integrando productividad, igualdad de género, protección social y actualización tecnológica.