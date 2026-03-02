Ulpiano Suarez criticó el discurso de Milei en el Congreso y marcó diferencias con LLA

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, cuestionó las formas del presidente Javier Milei tras su exposición ante el Congreso y volvió a tomar distancia de La Libertad Avanza. Señaló que no comparte el tono confrontativo e insistió en que el Parlamento debe ser una institución prestigiosa y respetada.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, volvió a diferenciarse de La Libertad Avanza y cuestionó públicamente el discurso que el presidente Javier Milei brindó ante el Congreso. En declaraciones a Radio Mitre Mendoza, el jefe comunal aseguró que no comparte las formas utilizadas por el mandatario nacional y advirtió que el Parlamento debe preservarse como una de las instituciones más prestigiosas del país.

Las declaraciones se producen luego de una exposición presidencial de tono encendido, en la que Milei lanzó fuertes críticas contra el kirchnerismo y sectores de la oposición. En ese contexto, Suarez decidió marcar posición y enfatizar que, más allá de las diferencias políticas, el debate institucional requiere otro nivel de respeto.

¿Qué dijo Ulpiano Suarez sobre el discurso de Javier Milei?

Suarez fue directo al analizar el mensaje presidencial. “En cuanto a las formas somos muy distintos”, sostuvo al ser consultado sobre la intervención de Milei en el Congreso. Para el intendente mendocino, el Presidente se equivocó al trasladar un tono confrontativo a un ámbito que, por su investidura, exige moderación.

Según explicó, el Congreso es “una institución que tiene que ser de las más prestigiosas de la Argentina” y, en ese sentido, consideró inapropiado que se haya pronunciado “un discurso plagado de confrontaciones, agravios e insultos” dirigido a una minoría política.

La crítica no apuntó tanto al contenido ideológico del mensaje, sino a la forma en que fue expresado. Suarez hizo hincapié en que el estilo elegido no contribuye a fortalecer la calidad institucional ni el clima democrático.

¿Por qué el intendente cuestionó el tono del Presidente?

El jefe comunal radical fue más allá y comparó el tono del discurso con el que suele utilizarse en redes sociales. “No comparto esa forma de trasladar el ruido y el tono de Twitter a un mensaje tan importante como el que tiene que dar el presidente ante el Congreso”, afirmó.

Con esa frase, Suarez dejó en claro que, a su entender, existe una diferencia sustancial entre la comunicación política digital y los mensajes institucionales formales. Mientras que en redes sociales el intercambio suele ser más áspero y confrontativo, el Congreso representa —según su visión— un ámbito que demanda mesura, respeto e institucionalidad.

Este posicionamiento no es nuevo. En distintas oportunidades, el intendente capitalino ha buscado mostrarse como un dirigente moderado, con un perfil dialoguista dentro del radicalismo mendocino, incluso cuando eso implica marcar diferencias con el Gobierno nacional.

¿Qué implica esta nueva toma de distancia de La Libertad Avanza?

Las declaraciones de Suarez vuelven a poner en evidencia la tensión latente entre sectores del radicalismo y el oficialismo libertario. Si bien en algunos temas ha habido coincidencias o acompañamientos legislativos, en lo discursivo y en las formas de ejercer el poder aparecen matices claros.

En Mendoza, el radicalismo tiene un peso institucional relevante y gobierna tanto la provincia como varios municipios. En ese escenario, las palabras del intendente de la capital no pasan inadvertidas, ya que reflejan una postura que busca preservar la identidad propia del espacio.

La referencia a las “formas” es central en esta discusión. Para Suarez, el respeto por las instituciones no es un detalle menor, sino un componente esencial de la calidad democrática. Al cuestionar los agravios y el tono confrontativo, el intendente parece apostar por un modelo de liderazgo menos disruptivo y más institucional.

¿Cómo impacta este posicionamiento en el escenario político?

El discurso presidencial ante el Congreso no solo generó reacciones en la oposición kirchnerista, sino también en aliados circunstanciales o sectores que, sin ser opositores duros, mantienen autonomía política.

En ese marco, la postura de Ulpiano Suarez puede leerse como un mensaje hacia distintos públicos: hacia el Gobierno nacional, para marcar límites en el estilo; hacia su propio espacio político, reafirmando una identidad diferenciada; y hacia la ciudadanía, reivindicando la importancia del respeto institucional.

La discusión sobre las formas en la política argentina no es menor. En un contexto de alta polarización, el tono de los discursos presidenciales influye en el clima social y en la relación entre oficialismo y oposición. Por eso, las críticas del intendente capitalino abren un debate más amplio sobre el rol del Congreso, la investidura presidencial y la necesidad —o no— de moderar el lenguaje en los mensajes institucionales.

Mientras tanto, la distancia discursiva entre sectores del radicalismo mendocino y La Libertad Avanza vuelve a quedar expuesta, en un escenario político que continúa reconfigurándose.