El jefe comunal de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, participó del Smart City Expo World Congress 2025, el encuentro más relevante del planeta sobre innovación y gestión urbana. Fue el único intendente argentino invitado a exponer en el escenario principal junto a líderes de Barcelona, Bogotá y Medellín.

Mendoza volvió a tener presencia internacional en uno de los espacios más influyentes del mundo. El intendente Ulpiano Suarez fue el único argentino en participar como expositor central del Smart City Expo World Congress 2025, realizado en Barcelona, donde se debatió el futuro de las ciudades inteligentes, sostenibles e inclusivas. El logro posicionó a la capital mendocina entre los referentes regionales en transformación digital y gestión urbana moderna.

Participación de Mendoza en el Smart City Expo 2025

Participante Ciudad / País Rol Panel destacado Tema central Ulpiano Suarez Mendoza, Argentina Intendente y presidente de CIDEU “GovTech en acción” Transformación digital y servicios públicos Emilia Saiz United Cities and Local Governments Directora ejecutiva Panel central Cooperación internacional Theresa Audry Uys Ciudad del Cabo, Sudáfrica Representante municipal Panel central Innovación en gestión pública John Li Dahua Technology, China Director global Panel central Tecnología aplicada a la eficiencia urbana

Una presencia mendocina en el escenario mundial

En su doble rol de intendente de la Ciudad de Mendoza y presidente del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), Suarez integró el panel principal junto a representantes de Barcelona, Bogotá, Medellín y La Habana.

Allí compartió las herramientas digitales implementadas en Mendoza para mejorar los servicios públicos y fortalecer el trabajo colaborativo entre gobiernos locales.

“Fue un honor representar a la Ciudad y a Mendoza en el escenario central del Smart City Expo World Congress. Compartimos las herramientas digitales que estamos aplicando para mejorar los servicios y destacamos la importancia del trabajo en red”, señaló el intendente.

Tecnología con foco en las personas

El jueves, antes de su regreso, participó del panel “GovTech en acción: cómo las herramientas digitales fortalecen los servicios públicos”, junto a referentes internacionales.

Durante su intervención, resaltó que la transformación digital debe estar al servicio de la ciudadanía:

“Coincidimos en el panel en que la tecnología es clave para responder a los nuevos desafíos urbanos, pero el foco debe estar en las personas y su calidad de vida”.

Una estrategia mendocina con mirada global

En su primera presentación, Suarez integró el panel “Hacia ciudades inteligentes en Iberoamérica”, donde detalló los avances de Mendoza en gestión basada en datos, digitalización y uso ético de la tecnología.

La exposición destacó el compromiso de la capital mendocina con la reducción de desigualdades y el fortalecimiento de capacidades institucionales para una gobernanza moderna y sostenible.

El congreso que define el futuro urbano

El Smart City Expo World Congress 2025 reunió a líderes de gobiernos, empresas, universidades y organismos internacionales bajo el lema “The Time for Cities”.

El evento abordó siete ejes clave: tecnologías habilitadoras, energía y medio ambiente, movilidad, gobernanza, inclusión, infraestructura y economía azul, confirmando su papel como el encuentro más influyente en materia de innovación urbana.

