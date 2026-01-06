Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Ciudad

Último día para cargar tickets y participar del sorteo de Comprá en las Fiestas

Este martes 6 de enero vence el plazo para cargar los comprobantes de compra y participar del sorteo del programa Comprá en las Fiestas, una iniciativa de la Ciudad que buscó incentivar el consumo en el comercio local durante las celebraciones de fin de año.

Este 6 de enero es el último día para cargar los tickets de compra en la plataforma digital del programa Comprá en las Fiestas. La propuesta tuvo una alta adhesión: ya se registraron más de 600 tickets, principalmente en los rubros indumentaria, bazar y artículos tecnológicos, reflejando el acompañamiento de vecinos y visitantes al comercio del centro.

¿Hasta cuándo se pueden cargar los tickets de compra?

La carga de comprobantes estará habilitada hasta las 23.59 horas de este martes 6 de enero, a través de la plataforma Comprá en la Ciudad.

¿Quiénes pueden participar del sorteo?

Pueden participar todas las personas que hayan realizado compras por $25.000 o más en comercios del Centro y completen la carga del ticket junto con sus datos personales en el sistema digital.

¿Qué premios se sortearán y cuándo será el sorteo?

Con el acompañamiento de Andesmar, el sorteo se realizará el 9 de enero y entregará tres paquetes turísticos con traslado y alojamiento incluidos:

  • Primer premio: viaje para dos personas a Mar del Plata, con traslado y siete noches de alojamiento con desayuno.
  • Segundo premio: viaje para dos personas a Carlos Paz, con traslado y tres noches de alojamiento con media pensión.
  • Tercer premio: viaje para dos personas a San Rafael, con traslado y tres noches de alojamiento con desayuno continental.

¿Cuál fue el impacto del programa en la Ciudad?

Además de fortalecer la actividad comercial, la iniciativa permitió disfrutar de una Ciudad especialmente ambientada para las Fiestas, con propuestas decorativas y un clima festivo que acompañó los recorridos por el centro y potenció la experiencia de compra.

También puedes leer

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: calor, viento y alerta por tormentas este martes

Investigan las causas

Un feroz incendio con explosiones alarmó al centro de Rivadavia

Nueva York

Nicolás Maduro se declaró no culpable ante la Justicia de Estados Unidos

Derechos Humanos

Carlos Stornelli pidió la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina

Villa Nueva

Hallaron el cuerpo sin vida de una mujer en una acequia de Guaymallén

Temporada 2026

Marcelo Gallardo quiere a Sebastián Villa en River y crecen las versiones

Te puede interesar

Contingencias climáticas

Tormentas con granizo en Santa Rosa y San Rafael y hay alerta amarilla en Mendoza

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: calor, viento y alerta por tormentas este martes

Investigan las causas

Un feroz incendio con explosiones alarmó al centro de Rivadavia

Nueva York

Nicolás Maduro se declaró no culpable ante la Justicia de Estados Unidos

Derechos Humanos

Carlos Stornelli pidió la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina

Villa Nueva

Hallaron el cuerpo sin vida de una mujer en una acequia de Guaymallén

Temporada 2026

Marcelo Gallardo quiere a Sebastián Villa en River y crecen las versiones

Ciudad

Último día para cargar tickets y participar del sorteo de Comprá en las Fiestas

Coparticipación municipal

Luciana Arenas: “Luján recibe menos recursos por vecino y eso afecta los servicios”

Ciclo lectivo 2026

Mendoza modifica el primer ciclo de primaria desde 2026: qué cambia

Congreso de la Nación

Lourdes Arrieta y el Monotributo Digital: cuándo podría implementarse

Barrio San Antonio

Murió un delincuente durante un presunto intento de robo en Maipú

“El Grinch” mendocino: un detenido por intentar incendiar un árbol de navidad.
Peatonal Sarmiento

“El Grinch” mendocino: detuvieron a un hombre por incendiar un árbol de Navidad

Maipú

Ni radicales ni peronistas: empresarios y productores van a las elecciones

Guaymallén

Murió una mujer tras un tiroteo durante un conflicto con cuidacoches

Consejo de Seguridad

La ONU debatirá la legalidad del operativo militar de Estados Unidos en Venezuela

Estudio nacional

Mendoza fue el destino más barato de Argentina para vacacionar en verano

Refuerzo Mensana

Gimnasia y Esgrima sumó a Esteban Fernández para la temporada 2026

Comicios 2026

Elecciones municipales: vence el plazo para presentar listas en seis departamentos

Ataque a Venezuela

Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro y reafirmó su postura contra el chavismo