Último día para cargar tickets y participar del sorteo de Comprá en las Fiestas

Este martes 6 de enero vence el plazo para cargar los comprobantes de compra y participar del sorteo del programa Comprá en las Fiestas, una iniciativa de la Ciudad que buscó incentivar el consumo en el comercio local durante las celebraciones de fin de año.

Este 6 de enero es el último día para cargar los tickets de compra en la plataforma digital del programa Comprá en las Fiestas. La propuesta tuvo una alta adhesión: ya se registraron más de 600 tickets, principalmente en los rubros indumentaria, bazar y artículos tecnológicos, reflejando el acompañamiento de vecinos y visitantes al comercio del centro.

¿Hasta cuándo se pueden cargar los tickets de compra?

La carga de comprobantes estará habilitada hasta las 23.59 horas de este martes 6 de enero, a través de la plataforma Comprá en la Ciudad.

¿Quiénes pueden participar del sorteo?

Pueden participar todas las personas que hayan realizado compras por $25.000 o más en comercios del Centro y completen la carga del ticket junto con sus datos personales en el sistema digital.

¿Qué premios se sortearán y cuándo será el sorteo?

Con el acompañamiento de Andesmar, el sorteo se realizará el 9 de enero y entregará tres paquetes turísticos con traslado y alojamiento incluidos:

Primer premio: viaje para dos personas a Mar del Plata, con traslado y siete noches de alojamiento con desayuno.

Segundo premio: viaje para dos personas a Carlos Paz, con traslado y tres noches de alojamiento con media pensión.

Tercer premio: viaje para dos personas a San Rafael, con traslado y tres noches de alojamiento con desayuno continental.

¿Cuál fue el impacto del programa en la Ciudad?

Además de fortalecer la actividad comercial, la iniciativa permitió disfrutar de una Ciudad especialmente ambientada para las Fiestas, con propuestas decorativas y un clima festivo que acompañó los recorridos por el centro y potenció la experiencia de compra.