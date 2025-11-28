Un colegio de Mendoza prohibirá el uso de celulares desde 2026

El Colegio San Nicolás anunció que desde el próximo ciclo lectivo los estudiantes no podrán utilizar teléfonos durante toda su permanencia en el establecimiento. La institución advierte sobre los efectos del uso excesivo de dispositivos en la atención, el rendimiento y la salud emocional.

El Colegio San Nicolás, ubicado en Luján de Cuyo, confirmó que desde el ciclo lectivo 2026 implementará una prohibición total del uso de celulares dentro del establecimiento. La decisión surge ante la creciente evidencia sobre el impacto negativo que el uso desmedido de pantallas genera en el rendimiento académico, la concentración y el bienestar emocional de los adolescentes.

¿Por qué el colegio decidió prohibir los celulares?

Ramiro Pontis Sarmiento, director del Nivel Secundario, explicó que el uso excesivo de dispositivos se convirtió en una problemática urgente. Señaló que está comprobado que la exposición permanente al celular afecta la atención, reduce la capacidad de concentración y eleva los niveles de ansiedad en los estudiantes.

¿Cómo se aplicará la restricción dentro de la institución?

La medida regirá durante todo el horario escolar y abarcará la totalidad de la permanencia de los alumnos en el colegio. El objetivo central es generar un entorno más propicio para el aprendizaje enfocado y promover el desarrollo de vínculos e interacción social entre los estudiantes.

¿Qué rol tendrán las familias en este nuevo enfoque?

Pontis Sarmiento pidió la colaboración activa de las familias para extender estos hábitos también al hogar. Indicó que, si bien el celular es una herramienta útil, su uso desmedido puede derivar en adicción a redes sociales y juegos, manteniendo a los adolescentes “atrapados” y profundizando los problemas de atención y bienestar.