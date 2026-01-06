Un feroz incendio con explosiones alarmó al centro de Rivadavia

Un grave incendio, acompañado por explosiones, se registró durante la madrugada de este martes en el centro de Rivadavia. El siniestro ocurrió en un comercio de productos de limpieza y generó alarma entre vecinos, aunque no se reportaron heridos de gravedad.

El incendio observado durante la madrugada del martes en Rivadavia se desató en un local ubicado sobre calle San Isidro, a pocas cuadras de la Plaza Moreno, según informó el sitio Meganoticias. Las llamas y las detonaciones sorprendieron a los habitantes de la zona y obligaron a un rápido despliegue de los servicios de emergencia.

¿Dónde ocurrió el incendio y qué tipo de comercio fue afectado?

El foco ígneo se originó en un comercio dedicado a la venta de productos de limpieza, emplazado en calle San Isidro, en pleno centro del departamento de Rivadavia.

¿Hubo personas heridas por el incendio?

No se registraron heridos de gravedad. Sin embargo, una mujer debió ser evacuada del lugar tras sufrir una descompensación, de acuerdo a los testimonios de vecinos y testigos del suceso.

¿Qué fuerzas trabajaron para controlar el fuego?

En el lugar trabajaron varias dotaciones de Bomberos, tanto Municipales como Voluntarios de Rivadavia y de La Colonia, quienes lograron controlar las llamas y realizaron tareas de enfriamiento para evitar la propagación del incendio.

¿Qué dijo el intendente de Rivadavia?

El intendente Ricardo Mansur se hizo presente en el lugar del siniestro y puso a disposición todos los recursos del municipio para colaborar en el control del fuego y asistir a las personas afectadas.

¿Se conocen las causas del incendio?

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo se produjo el suceso.