Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Investigan las causas

Un feroz incendio con explosiones alarmó al centro de Rivadavia

Un grave incendio, acompañado por explosiones, se registró durante la madrugada de este martes en el centro de Rivadavia. El siniestro ocurrió en un comercio de productos de limpieza y generó alarma entre vecinos, aunque no se reportaron heridos de gravedad.

El incendio observado durante la madrugada del martes en Rivadavia se desató en un local ubicado sobre calle San Isidro, a pocas cuadras de la Plaza Moreno, según informó el sitio Meganoticias. Las llamas y las detonaciones sorprendieron a los habitantes de la zona y obligaron a un rápido despliegue de los servicios de emergencia.

¿Dónde ocurrió el incendio y qué tipo de comercio fue afectado?

El foco ígneo se originó en un comercio dedicado a la venta de productos de limpieza, emplazado en calle San Isidro, en pleno centro del departamento de Rivadavia.

¿Hubo personas heridas por el incendio?

No se registraron heridos de gravedad. Sin embargo, una mujer debió ser evacuada del lugar tras sufrir una descompensación, de acuerdo a los testimonios de vecinos y testigos del suceso.

¿Qué fuerzas trabajaron para controlar el fuego?

En el lugar trabajaron varias dotaciones de Bomberos, tanto Municipales como Voluntarios de Rivadavia y de La Colonia, quienes lograron controlar las llamas y realizaron tareas de enfriamiento para evitar la propagación del incendio.

¿Qué dijo el intendente de Rivadavia?

El intendente Ricardo Mansur se hizo presente en el lugar del siniestro y puso a disposición todos los recursos del municipio para colaborar en el control del fuego y asistir a las personas afectadas.

¿Se conocen las causas del incendio?

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo se produjo el suceso.

También puedes leer

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: calor, viento y alerta por tormentas este martes

Investigan las causas

Un feroz incendio con explosiones alarmó al centro de Rivadavia

Nueva York

Nicolás Maduro se declaró no culpable ante la Justicia de Estados Unidos

Derechos Humanos

Carlos Stornelli pidió la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina

Villa Nueva

Hallaron el cuerpo sin vida de una mujer en una acequia de Guaymallén

Temporada 2026

Marcelo Gallardo quiere a Sebastián Villa en River y crecen las versiones

Te puede interesar

Contingencias climáticas

Tormentas con granizo en Santa Rosa y San Rafael y hay alerta amarilla en Mendoza

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: calor, viento y alerta por tormentas este martes

Investigan las causas

Un feroz incendio con explosiones alarmó al centro de Rivadavia

Nueva York

Nicolás Maduro se declaró no culpable ante la Justicia de Estados Unidos

Derechos Humanos

Carlos Stornelli pidió la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina

Villa Nueva

Hallaron el cuerpo sin vida de una mujer en una acequia de Guaymallén

Temporada 2026

Marcelo Gallardo quiere a Sebastián Villa en River y crecen las versiones

Ciudad

Último día para cargar tickets y participar del sorteo de Comprá en las Fiestas

Coparticipación municipal

Luciana Arenas: “Luján recibe menos recursos por vecino y eso afecta los servicios”

Ciclo lectivo 2026

Mendoza modifica el primer ciclo de primaria desde 2026: qué cambia

Congreso de la Nación

Lourdes Arrieta y el Monotributo Digital: cuándo podría implementarse

Barrio San Antonio

Murió un delincuente durante un presunto intento de robo en Maipú

“El Grinch” mendocino: un detenido por intentar incendiar un árbol de navidad.
Peatonal Sarmiento

“El Grinch” mendocino: detuvieron a un hombre por incendiar un árbol de Navidad

Maipú

Ni radicales ni peronistas: empresarios y productores van a las elecciones

Guaymallén

Murió una mujer tras un tiroteo durante un conflicto con cuidacoches

Consejo de Seguridad

La ONU debatirá la legalidad del operativo militar de Estados Unidos en Venezuela

Estudio nacional

Mendoza fue el destino más barato de Argentina para vacacionar en verano

Refuerzo Mensana

Gimnasia y Esgrima sumó a Esteban Fernández para la temporada 2026

Comicios 2026

Elecciones municipales: vence el plazo para presentar listas en seis departamentos

Ataque a Venezuela

Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro y reafirmó su postura contra el chavismo