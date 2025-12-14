Noticias Mendoza

Cierre inclusivo

Una escuela de Mendoza eliminó el acto de colación del Nivel Inicial

La Escuela N.º 0-41P Dr. Max Nordau, ubicada en Ciudad, decidió suprimir el tradicional acto de colación del Nivel Inicial y reemplazarlo por un cierre de ciclo inclusivo que integra a todos los niños, con aval de la DGE.

La Escuela N.º 0-41P Dr. Max Nordau, ubicada en Ciudad de Mendoza, implementó una medida pedagógica innovadora al eliminar el tradicional acto de colación para los egresados del Nivel Inicial. En su lugar, adoptó un nuevo formato de cierre de ciclo que busca ser más inclusivo, equitativo y respetuoso de los procesos individuales de aprendizaje.

¿Por qué la escuela decidió eliminar el acto de colación?

La decisión fue impulsada por un equipo de docentes que, tras años de observación, detectó que la colación tradicional generaba situaciones de exclusión y sensibilidad, especialmente en niños que debían permanecer un año más en la sala de 5.

¿Qué problemas generaba la ceremonia tradicional?

Según explicó la coordinadora del Nivel Inicial, Celeste Del Curto, el acto resultaba difícil de transitar para aquellos estudiantes que no egresaban, ya que no siempre existían estrategias adecuadas para acompañarlos sin exponerlos a comparaciones o sentimientos de exclusión.

¿Existe una obligación normativa de realizar actos de egreso?

Desde la institución señalaron que no existe una normativa que obligue a realizar actos de colación en el Nivel Inicial. A partir de ese marco, se diseñó un proyecto que redefine el cierre del ciclo desde una perspectiva pedagógica más amplia.

¿En qué consiste el nuevo formato de cierre de ciclo?

El nuevo enfoque deja de centrarse en el “pasaje de nivel” o en la idea de “finalización” y pone el foco en la valoración del proceso de aprendizaje individual. El cierre se convierte en una instancia colectiva de celebración del camino recorrido por todos los niños.

¿Cómo se entregan ahora los diplomas?

Los diplomas se entregan a todos los estudiantes y certifican el “recorrido realizado durante el ciclo lectivo 2025”, en lugar de funcionar exclusivamente como un reconocimiento de egreso.

¿Qué respuesta tuvo la iniciativa?

La propuesta fue comunicada a las familias y recibió el aval de la Dirección General de Escuelas (DGE), convirtiéndose en un antecedente relevante para el Nivel Inicial en Mendoza.

