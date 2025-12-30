Una mujer fue arrastrada por la crecida en el Zanjón de los Ciruelos

Una mujer en situación de calle fue arrastrada por la corriente durante el fuerte temporal que afectó al oeste mendocino. Bomberos Voluntarios, el Cuartel Central y la Policía realizan un operativo de rescate contrarreloj.

Una mujer que vivía en inmediaciones del Zanjón de los Ciruelos fue arrastrada por la fuerte corriente de agua generada por las intensas lluvias registradas este martes en el oeste mendocino. El suceso activó un amplio operativo de rescate encabezado por Bomberos Voluntarios, efectivos del Cuartel Central y personal policial, que por estas horas trabajan contrarreloj para dar con su paradero.

¿Dónde ocurrió el suceso?

El hecho ocurrió en el Zanjón de los Ciruelos, uno de los cauces que atraviesan el Gran Mendoza y que experimentó una crecida repentina a raíz del temporal.

¿Hacia dónde se dirige la búsqueda?

Según la información oficial más reciente, los equipos de rescate prevén ingresar al cauce del Cacique Guaymallén, ya que la corriente de agua se dirige hacia esa zona.

¿Qué se sabe sobre la víctima?

La mujer se encontraba en situación de calle y fue sorprendida por el temporal. El súbito aumento del caudal del zanjón la arrastró antes de que pudiera ponerse a resguardo.

¿Quiénes participan del operativo?

En el operativo intervienen Bomberos Voluntarios, personal del Cuartel Central y efectivos policiales, que coordinan tareas de rastrillaje y búsqueda en distintos tramos del cauce.