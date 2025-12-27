Vacaciones en Chile: las multas y normas que deben conocer los turistas

Ante el aumento del flujo turístico desde Mendoza hacia Chile, las autoridades intensificaron los controles en rutas y playas. Exceso de velocidad, alcohol en la vía pública y fumar en la arena figuran entre las infracciones más frecuentes.

Con el incremento del tránsito de mendocinos hacia Chile durante la temporada alta, las autoridades trasandinas reforzaron los controles en rutas, ciudades y zonas turísticas. Conocer la normativa local es clave para evitar multas elevadas y citaciones obligatorias ante la justicia chilena, situaciones que pueden generar serios inconvenientes durante las vacaciones.

¿Cuáles son las infracciones de tránsito más comunes en Chile?

Entre las faltas más habituales cometidas por turistas argentinos se encuentran el exceso de velocidad y el estacionamiento indebido. Chile utiliza radares fijos y móviles de manera permanente, y superar los límites permitidos es considerado una falta grave.

Además, es obligatorio circular con el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) para vehículos extranjeros. No contar con este seguro impide transitar legalmente por el país.

¿Qué normas rigen en las playas chilenas?

Las playas cuentan con regulaciones estrictas que suelen sorprender a los visitantes. La ley conocida como “Chao Colillas” prohíbe fumar en la arena y establece multas que pueden llegar hasta 260 dólares.

También está prohibido acampar en la costa, consumir sustancias psicotrópicas y llevar mascotas sin correa, medidas destinadas a preservar la limpieza, el orden y la seguridad en los balnearios.

¿Está permitido beber alcohol en la vía pública en Chile?

No. El consumo de alcohol en la vía pública está prohibido en todo el territorio chileno, incluidas las playas. Beber cualquier tipo de bebida alcohólica, incluso una cerveza, puede derivar en una citación inmediata al Juzgado de Policía Local.

Las autoridades remarcan que estas normas se aplican con el mismo rigor tanto a residentes como a turistas extranjeros.

¿Qué hacer si me multan en Chile?

Ante una infracción, es fundamental no ignorar la citación judicial. Los Juzgados de Policía Local de cada municipio son los encargados de tramitar las multas. No presentarse puede generar antecedentes judiciales y provocar inconvenientes al momento de salir de Chile o en futuros ingresos al país.

¿Cómo evitar problemas legales durante las vacaciones?

Para una estadía sin contratiempos, se recomienda:

Respetar las normas de tránsito y las regulaciones locales.

Abonar las multas dentro de los plazos establecidos.

Llevar siempre el seguro SOAP en formato físico o digital.

Seguir las indicaciones de las autoridades y cuidar los espacios públicos.

Cumplir con la normativa chilena permite disfrutar del viaje sin que el descanso se convierta en un problema administrativo o económico.