Aunque la provincia muestra niveles sólidos contra enfermedades como el sarampión, especialistas advierten un bache crítico a los 15 meses, cuando muchas familias interrumpen los controles pediátricos y quedan esquemas incompletos.

Mendoza sostiene desde hace años niveles altos de vacunación y se mantiene entre las provincias con mejores coberturas del país. Sin embargo, especialistas advierten un punto débil que preocupa: la caída en el segundo año de vida, especialmente en los 15 meses, cuando se aplican dosis decisivas y muchas familias reducen los controles pediátricos.

¿Qué nivel de cobertura alcanzó Mendoza contra el sarampión?

La infectóloga Andrea Falaschi explicó que la provincia llegó este año al 89,6% de cobertura contra el sarampión, superando el objetivo intermedio de octubre, fijado en 79%. El objetivo anual es del 95%, cifra que Mendoza suele alcanzar gracias al esquema de vacunación escolar. Sin embargo, la caída de cobertura en los 15 meses deja esquemas incompletos difíciles de recuperar.

¿Por qué preocupa la posibilidad de reintroducción del sarampión?

Falaschi remarcó que el sarampión sigue siendo una amenaza en contextos de baja inmunidad colectiva. Con la globalización, basta que una persona viaje incubando el virus para reintroducirlo. Mencionó el caso reciente de dos personas provenientes de Santa Cruz de la Sierra que recorrieron el norte argentino mientras incubaban la enfermedad. Con coberturas por debajo del 95%, señaló, un solo caso puede disparar un brote en días.

¿Qué impacto tiene la inmunidad de rebaño?

Enfermedades como el sarampión pueden contagiar entre 15 y 18 personas por cada caso si no hay vacunación. Por eso, quienes no pueden recibir vacunas —como personas inmunosuprimidas— dependen de que el resto mantenga el calendario completo para evitar la circulación del virus.

¿Qué dijo la especialista sobre los discursos antivacunas?

Falaschi cuestionó con firmeza la reaparición de mensajes antivacunas desde espacios institucionales. Afirmó que “no se puede volver a discutir si las vacunas sirven” y destacó que están entre los avances que prolongaron la expectativa de vida junto al agua potable, las cloacas y los antibióticos. También calificó como “una ridiculez” la presentación del “hombre imantado” en el Congreso y sostuvo que contribuye a la desinformación.

¿Por qué se mantienen las alertas por polio y coqueluche?

La médica recordó que la poliomielitis no está erradicada globalmente y que persiste en países como Afganistán, por lo que Argentina debe sostener coberturas altas con la vacuna IPV. Sobre la coqueluche, indicó que Mendoza registra 13 casos en lo que va del año, una cifra esperada, y que la provincia mantiene un 90% de cobertura en el refuerzo escolar. La prioridad es sostener la vacunación en embarazadas y en los primeros meses de vida.