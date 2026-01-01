Valentín Castellanos deja la Lazio y jugará en el West Ham de Inglaterra

El delantero mendocino será transferido al club inglés por 34 millones de dólares. La operación se cerró en el primer día del mercado de pases 2026 y se firmará un contrato a largo plazo.

Valentín “Taty” Castellanos dejará la Lazio de Italia y continuará su carrera en el West Ham United de Inglaterra, que acordó pagar 34 millones de dólares por el pase del delantero mendocino, en una transferencia que se concretó este 1 de enero de 2026, apenas iniciado el mercado de pases europeo.

¿Cuánto pagará el West Ham por Valentín Castellanos?

El club inglés desembolsará 34 millones de dólares (29 millones de euros) para quedarse con el pase del futbolista surgido de Independiente Rivadavia, que también integra la Selección argentina.

¿Cuándo se cerró la transferencia?

La negociación se concretó en el primer día del mercado de pases 2026, según informó el periodista especializado Fabrizio Romano, quien confirmó que el acuerdo entre la Lazio y el West Ham ya está cerrado.

¿Por cuántas temporadas firmará Castellanos?

De acuerdo a la información difundida, el delantero argentino firmará un contrato a largo plazo con el West Ham, que sería por cinco temporadas.

¿Qué pasará con el dinero de la venta?

Según detalló el diario italiano Corriere dello Sport, la transferencia será permanente, aunque la Lazio no recibirá el monto total, ya que deberá ceder el 15% de la operación al New York City FC, club de la MLS del que adquirió al jugador en julio de 2023.

¿Cuándo viajará Castellanos a Inglaterra?

Se espera que Valentín Castellanos llegue a Inglaterra en los próximos días para realizar la revisión médica y firmar formalmente su contrato. Mientras tanto, los hinchas del West Ham ya comenzaron a difundir imágenes del delantero con la camiseta de los Hammers.