

Castellanos marcó un gol en el triunfo de West Ham y sumó puntos para la Selección Argentina

El delantero mendocino anotó en la victoria 2-0 como visitante ante Burnley, por la fecha 25 de la Premier League. Aunque su equipo sigue en zona de descenso, el gol refuerza sus chances de ser convocado al Mundial 2026.

Valentín Castellanos fue protagonista en la victoria de West Ham frente a Burnley por 2-0, en condición de visitante, en un partido correspondiente a la fecha 25 de la Premier League. El delantero mendocino convirtió uno de los goles y aseguró un triunfo clave para su equipo en la lucha por la permanencia.

A pesar del resultado positivo, West Ham continúa en zona de descenso, aunque logró acortar distancias con los equipos que hoy se estarían salvando de perder la categoría.

Convocaron al mendocino Valentín Castellanos a la Selección

¿Por qué el gol de Castellanos fue importante para West Ham?

El tanto del oriundo de Guaymallén sirvió para sellar el triunfo fuera de casa y mantener con vida al conjunto londinense en la pelea por evitar el descenso. Con esta victoria, West Ham llegó a los 23 puntos y quedó en el puesto 18 de la tabla de posiciones, a tres unidades de Nottingham Forest, el primero de los equipos que hoy estaría fuera de la zona roja.

¿Cómo impacta este gol en su posible convocatoria a la Selección?

Además de su valor deportivo, el gol fue oportuno desde lo personal. Castellanos sumó una actuación positiva en una liga de alto nivel y fortaleció sus posibilidades de integrar la lista de 26 futbolistas que Lionel Scaloni definirá para el Mundial tripartito de Estados Unidos, México y Canadá.

Los goles del Taty Castellanos se van de la Lazio al West Ham de la Premier League.
¿Cuántos goles lleva Valentín Castellanos en West Ham?

El delantero mendocino convirtió su segundo gol desde su llegada al equipo inglés, aunque este fue el primero en la Premier League. El tanto anterior lo había marcado en la FA Cup, lo que confirma una adaptación progresiva al fútbol inglés y mayor protagonismo en el tramo decisivo de la temporada.

