Vendimia 2026: la posible visita de Victoria Villarruel al Desayuno de la Coviar sacude el tablero político

En la previa de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 crece la expectativa por el Desayuno de la Coviar. Mientras el clima social aparece apagado y con escasa presencia nacional confirmada, la posible llegada de la vicepresidenta Victoria Villarruel abre un escenario de tensión interna con el gobierno y con el diputado mendocino Luis Petri.

A pocos días de los festejos centrales en Mendoza, el clima de los festejos de la Vendimia 2026 parece más tenue que en otras ediciones pero la inquietud ahora se generó por la invitación a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, al tradicional Desayuno de la Coviar.

Esto en medio de la sensación que circula en distintos sectores sobre la situación económica, la inseguridad y el malestar social que impactan en el ánimo colectivo y también en el tono político que suele rodear a la celebración.

En ese contexto, el tradicional Desayuno de la Coviar se perfila como el principal foco de atención institucional y política, especialmente ante la posible presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel que seguramente se cruzaría con el diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, con mantuvo recientemente un duro cruce en las redes sociales tras la Asamblea Legislativa presidida por un iracundo Javier Milei.

¿Por qué hay poco clima vendimial este año?

La percepción generalizada es que el contexto económico condiciona el entusiasmo habitual. La pérdida de poder adquisitivo, la preocupación por la inseguridad y hechos policiales recientes que generaron conmoción social contribuyen a un ambiente más apagado.

A eso se suma una agenda política nacional marcada por tensiones internas y conflictos públicos, que también impactan en la lectura previa de la Vendimia 2026. Tradicionalmente, la fiesta combina cultura, industria vitivinícola y fuerte presencia política nacional. Sin embargo, este año el escenario parece distinto.

¿Vendrá Javier Milei a la Vendimia 2026?

Según trascendió, el presidente Javier Milei no estará presente en los festejos. En algún momento se especuló con su posible visita, considerando su participación en festivales durante el verano y su búsqueda de contacto directo con el público.

Sin embargo, el mandatario viajaría a Estados Unidos para participar del Argentina Weekend, lo que descarta su presencia en Mendoza durante el fin de semana vendimial. Tampoco se espera una llegada masiva de ministros nacionales.

Quien sí tiene agenda en la provincia es el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque su visita estaría vinculada a un foro de inversiones y no específicamente a los actos centrales de la fiesta.

¿Qué pasa con la posible visita de Victoria Villarruel?

La gran incógnita gira en torno a la vicepresidenta. Villarruel fue invitada al Desayuno de la Coviar y habría manifestado su intención de asistir. Sin embargo, puso una condición: quiere hablar durante el evento.

Ese punto abrió un debate interno. Si se confirma su presencia, sería la figura nacional de mayor jerarquía en el encuentro vitivinícola. La pregunta que circula es inevitable: si es invitada y asiste, ¿cómo no va a tomar la palabra?

El problema no es protocolar, sino político.

Villarruel atraviesa un momento de fuerte tensión con el presidente Milei y con sectores del oficialismo. Incluso mantiene un cruce público con el diputado mendocino Luis Petri, quien recientemente la cuestionó con dureza en redes sociales, en un enfrentamiento que escaló a nivel nacional.

¿Qué podría decir Villarruel en el Desayuno de la Coviar?

El Desayuno de la Coviar es un ámbito vinculado a la industria vitivinícola, donde suelen abordarse temas económicos, productivos y de desarrollo regional. Este año, además, el sector enfrenta desafíos vinculados a la competitividad, exportaciones y contexto macroeconómico.

Si Villarruel toma la palabra, el foco debería estar en la economía y en la situación del sector. Sin embargo, el trasfondo político inevitablemente condicionaría la escena: hablaría en un contexto de máxima tensión interna dentro del propio gobierno.

La imagen de la vicepresidenta exponiendo ante empresarios y dirigentes, con referentes oficialistas en el auditorio, incluidos aliados provinciales del presidente, generaría una postal política de alto voltaje.

¿Puede desinvitarse a la vicepresidenta?

En las últimas horas trascendió que existirían movimientos para evitar que la situación escale. Algunas versiones señalan intentos de que finalmente no asista o, en su defecto, que no tenga espacio de oradora.

Sin embargo, una eventual desinvitación resultaría compleja desde el punto de vista institucional y político. También se menciona que la vicepresidenta tendría intención de participar no solo del desayuno, sino también del Carrusel Vendimial y del Acto Central.

La incógnita sigue abierta: ¿vendrá o no vendrá? Y si viene, ¿hablará?

Lo cierto es que, en una Vendimia que se anticipaba más bien “local”, la posible presencia de Victoria Villarruel puede convertir al Desayuno de la Coviar en el principal escenario político del fin de semana.