Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Estado del tiempo

VIDEOS: crecidas en ríos de Uspallata tras intensas lluvias en alta montaña

Las precipitaciones registradas en las últimas horas provocaron un aumento notable en el caudal de ríos y arroyos de la zona. No se reportan daños, pero las autoridades mantienen la vigilancia y recomiendan evitar las orillas.

Las intensas lluvias que se desarrollaron recientemente en la alta montaña mendocina generaron un marcado incremento en el caudal de los principales ríos y arroyos que atraviesan la zona de Uspallata.

Según informaron fuentes locales, no se han registrado incidentes ni daños materiales, aunque los protocolos de vigilancia preventiva se mantienen activos ante la evolución del fenómeno.

Vecinos registraron la crecida

La crecida quedó evidenciada en videos captados por vecinos de la zona, donde se observa el aumento de la velocidad del agua y el ensanchamiento de los cauces, habituales tras tormentas intensas en cordillera.

Recomendaciones de seguridad

Frente a este escenario, organismos de seguridad y especialistas emitieron una advertencia clave: tanto residentes como turistas deben mantenerse alejados de las orillas de los ríos, de zonas de escorrentía y de cualquier área con riesgo de arrastre de materiales.

Monitoreo permanente

Las autoridades confirmaron que el monitoreo continuará de manera ininterrumpida durante las próximas horas para evaluar la evolución del evento hídrico y prevenir cualquier eventualidad.

También puedes leer

Resolución 37/2025

Viñateros de Mendoza alertan por la derogación de más de 900 normas del INV

Estado del tiempo

VIDEOS: crecidas en ríos de Uspallata tras intensas lluvias en alta montaña

Estado del tiempo

Alerta para Gran Mendoza y el departamento de San Martín

Deportes

Calendario Deportivo Mendocino: Fútbol, Boxeo y las Mejores Casas de Apuestas 2025

Con pianista invitado

La Orquesta Filarmónica de Mendoza celebra su concierto de abono #14

Esperan novedades

ANSES: crece la incertidumbre entre jubilados por haberes que superan la mínima

Te puede interesar

Ciclo lectivo 2026

Ingreso a primer año: más de 30 mil estudiantes ya tienen banco

Resolución 37/2025

Viñateros de Mendoza alertan por la derogación de más de 900 normas del INV

Estado del tiempo

VIDEOS: crecidas en ríos de Uspallata tras intensas lluvias en alta montaña

Estado del tiempo

Alerta para Gran Mendoza y el departamento de San Martín

Deportes

Calendario Deportivo Mendocino: Fútbol, Boxeo y las Mejores Casas de Apuestas 2025

Con pianista invitado

La Orquesta Filarmónica de Mendoza celebra su concierto de abono #14

Esperan novedades

ANSES: crece la incertidumbre entre jubilados por haberes que superan la mínima

Alerta alimentaria

Lo que el decomiso de 200 kilos de carne en mal estado nos enseña en Mendoza

Mejor gol de temporada

Un golazo que le hicieron a la Lepra está nominado al Premio Puskas

La trampa perfecta

Cómo una joven de 23 recuperó su bicicleta robada con ingenio y determinación

Situación crítica

Gestión Petri: desde Mendoza confirman la grave crisis financiera de FAdeA

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: jueves con calor, viento norte y tormentas

Investigación en curso

Trata: allanan la casa de un exjugador de Independiente Rivadavia

Cuando fluye el magma

Llegaron las cenizas del volcán Planchón-Peteroa a Malargüe

Refuerzan seguridad

Crece la tensión en Mendoza por amenazas a colegios católicos

Copa Libertadores

Atento, Lepra: un héroe del ascenso podría retornar a Independiente

Luján de Cuyo

Una familia mendocina abrió su casa para dar de comer a más de 70 familias

Violencia familiar

La quiso matar en Ciudad: la golpeó con un hierro y prendió fuego la casa

Contingencias climáticas

Tornado entre Mendoza, Neuquén y La Pampa: impactantes imágenes

Celebra su día

La mayor comunidad en apoyo a refugiados es argentina