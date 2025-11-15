Las precipitaciones registradas en las últimas horas provocaron un aumento notable en el caudal de ríos y arroyos de la zona. No se reportan daños, pero las autoridades mantienen la vigilancia y recomiendan evitar las orillas.

Las intensas lluvias que se desarrollaron recientemente en la alta montaña mendocina generaron un marcado incremento en el caudal de los principales ríos y arroyos que atraviesan la zona de Uspallata.

Según informaron fuentes locales, no se han registrado incidentes ni daños materiales, aunque los protocolos de vigilancia preventiva se mantienen activos ante la evolución del fenómeno.

Vecinos registraron la crecida

La crecida quedó evidenciada en videos captados por vecinos de la zona, donde se observa el aumento de la velocidad del agua y el ensanchamiento de los cauces, habituales tras tormentas intensas en cordillera.

Recomendaciones de seguridad

Frente a este escenario, organismos de seguridad y especialistas emitieron una advertencia clave: tanto residentes como turistas deben mantenerse alejados de las orillas de los ríos, de zonas de escorrentía y de cualquier área con riesgo de arrastre de materiales.

Monitoreo permanente

Las autoridades confirmaron que el monitoreo continuará de manera ininterrumpida durante las próximas horas para evaluar la evolución del evento hídrico y prevenir cualquier eventualidad.