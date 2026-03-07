Victoria Villarruel en Mendoza visitó el Valle de Uco y escuchó a productores en la Sociedad Rural

La vicepresidenta Victoria Villarruel recorrió el Valle de Uco durante su visita a Mendoza por la Fiesta Nacional de la Vendimia y mantuvo un encuentro con productores en la Sociedad Rural local, donde destacó la importancia de escuchar al interior productivo del país.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, visitó este sábado la sede de la Sociedad Rural del Valle de Uco, donde mantuvo un encuentro con productores agrícolas y referentes del sector. La funcionaria llegó alrededor de las 17.00 y fue recibida por el presidente de la entidad, Mario Leiva.

La actividad se realizó en el corazón del Valle de Uco, una de las regiones productivas más importantes de Mendoza. La visita formó parte de la agenda que la vicepresidenta desarrolla en la provincia tras haber arribado el viernes al mediodía para participar de las celebraciones de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Durante el encuentro, Villarruel dialogó con productores y referentes del sector agrícola, escuchó inquietudes vinculadas a la producción regional y brindó un breve mensaje centrado en la necesidad de que la política nacional escuche las realidades del interior del país.

¿Qué dijo Victoria Villarruel durante su visita al Valle de Uco?

En su intervención, la vicepresidenta destacó el vínculo entre la tierra y quienes la trabajan, subrayando que ese sentimiento es compartido tanto por los productores como por quienes ocupan cargos públicos.

“De algo que todos compartimos, que es el amor a esta tierra. Aquellos que la trabajan y aquellos que representamos por el voto a los argentinos amamos esta tierra”, expresó Villarruel frente a los presentes.

La funcionaria remarcó además que su presencia en la región no tenía como objetivo realizar anuncios o promesas, sino generar un espacio de escucha directa con quienes desarrollan actividades productivas.

Según explicó, el principal mensaje que busca transmitir como vicepresidenta es la importancia de conocer de primera mano las problemáticas regionales. En ese sentido, señaló que el contacto directo con productores y ciudadanos permite comprender mejor las realidades que atraviesan distintas zonas del país.

¿Por qué Villarruel habló de una política “Buenos Aires-céntrica”?

Uno de los puntos centrales de su discurso fue la crítica al enfoque centralista que históricamente ha tenido la política argentina. Villarruel sostuvo que muchas decisiones se toman con una mirada concentrada en la capital del país.

“La política es muy Buenos Aires-céntrica”, afirmó al referirse a la dinámica que suele predominar en la Ciudad de Buenos Aires y en los principales ámbitos de decisión política.

En ese marco, consideró que resulta poco habitual que funcionarios nacionales recorran con frecuencia el interior para dialogar con ciudadanos y sectores productivos.

Para la vicepresidenta, ese contacto directo resulta fundamental para comprender las necesidades reales de cada región. También remarcó que los dirigentes deben mostrarse cercanos a la sociedad y recordar que comparten la misma condición de ciudadanos que quienes viven y trabajan en las distintas provincias.

¿Qué importancia tiene escuchar a los productores del interior?

Durante su mensaje, Villarruel insistió en que el principal objetivo de su visita fue escuchar a quienes trabajan en la producción agrícola y conocer sus preocupaciones.

Según señaló, el interior productivo cumple un rol central en el desarrollo económico del país, pero muchas veces sus problemáticas no logran instalarse en la agenda nacional.

Por ese motivo, destacó la necesidad de que las autoridades nacionales recorran las distintas regiones y mantengan contacto directo con productores, empresarios y trabajadores.

De acuerdo con la vicepresidenta, ese intercambio permite trasladar las demandas del interior hacia el resto del país y contribuir a que las políticas públicas contemplen las distintas realidades regionales.

¿Qué destacó Villarruel sobre la diversidad territorial de Argentina?

Otro de los conceptos centrales de su discurso fue la dimensión territorial de Argentina y la diversidad de situaciones que existen entre sus regiones.

Villarruel recordó que el país tiene una enorme extensión territorial y que las realidades productivas, económicas y sociales cambian de manera significativa entre el norte, el sur, el este y el oeste.

“Nuestra República Argentina es la octava extensión territorial del mundo, es un país gigantesco y las realidades de norte a sur y de este a oeste son sumamente diferentes”, expresó.

En ese contexto, consideró que los funcionarios nacionales deben asumir el desafío de conocer esas diferencias y comprender cómo impactan en la vida cotidiana de las comunidades.

Para la vicepresidenta, ese esfuerzo implica no solo recorrer el país, sino también tener la voluntad política de escuchar y aprender de quienes viven y trabajan en cada región.

La visita al Valle de Uco se enmarca justamente en esa lógica de acercamiento al interior productivo, con encuentros directos con productores agrícolas que forman parte de uno de los polos vitivinícolas y agroindustriales más importantes de Mendoza.

¿Cómo sigue el plan de Villarruel por las economías regionales?

En San Carlos, Mendoza, en la sede de la Sociedad Rural del Valle de Uco, la presidenta en ejercicio de Argentina, Victoria Villarruel (Javier Miei está en Estados Unidos con Donald Trump), confirmó que su recorrida por el interior del país continuará por San Juan, Santa Cruz, Chaco y La Pampa para conocer la realidad de los productores agrícolas.