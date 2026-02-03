Violenta jornada en Rivadavia: asaltos a policías y un grave siniestro vial

La seguridad en Rivadavia vivió horas críticas tras una serie de hechos simultáneos que incluyeron robos violentos contra efectivos policiales y un siniestro vial con fuga, que dejó a un uniformado gravemente herido.

El departamento de Rivadavia atravesó una jornada de extrema complejidad operativa luego de una seguidilla de sucesos que afectaron directamente a efectivos de la Policía de Mendoza. En pocas horas, se registraron asaltos armados contra efectivos y un grave siniestro vial que obligó a desplegar operativos judiciales paralelos.

¿Qué robos violentos sufrieron los policías en Rivadavia?

Dos integrantes de la fuerza fueron abordados en la vía pública por delincuentes que utilizaron armas blancas y de fuego para amenazarlos de muerte. Los asaltantes les robaron dinero en efectivo, teléfonos celulares y documentación personal antes de darse a la fuga.

¿Cómo ocurrió el siniestro vial que dejó a un efectivo herido?

En paralelo a los robos, un policía que circulaba en motocicleta fue embestido por un automóvil. El conductor escapó del lugar sin asistir a la víctima, que quedó tendida en la banquina con lesiones de diversa consideración.

¿Cuál es el estado de salud del policía lesionado?

El efectivo fue trasladado de urgencia al Hospital Saporiti, donde recibió atención médica especializada y quedó bajo observación para evaluar su evolución clínica.

¿Qué avances hubo en la investigación judicial?

La respuesta policial permitió localizar el vehículo involucrado y detener al presunto responsable, un hombre de 49 años, en un domicilio del barrio Titarelli. El automóvil quedó secuestrado y a disposición de la Justicia, que investiga las responsabilidades penales por el siniestro y la omisión de auxilio.

En tanto, la fiscalía dispuso medidas investigativas para identificar a los autores de los robos denunciados.