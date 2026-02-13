Noticias Mendoza

Mendoza
Inseguridad vial

Violento choque en San Martín, Mendoza: un hombre quedó en grave estado y fue trasladado al Perrupato

El suceso ocurrió en la intersección de calles Gutiérrez y Remedios de Escalada, alrededor de las 8:30. El conductor de un VW Fox sufrió un traumatismo encéfalo craneano y permanece internado en estado crítico, mientras que otros ocupantes resultaron con lesiones leves.

Un fuerte choque entre dos vehículos alteró la mañana de este viernes en el departamento de San Martín, Mendoza, generó preocupación entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona. Como consecuencia del impacto, un hombre de 51 años sufrió un traumatismo encéfalo craneano y quedó internado en grave estado en el Hospital Perrupato.

El suceso se produjo alrededor de las 8:30 en la intersección de calles Gutiérrez y Remedios de Escalada, un cruce de tránsito frecuente a esa hora, cuando muchas personas se dirigen a sus trabajos o trasladan a niños a la escuela. Según informaron fuentes oficiales, el impacto fue de gran violencia y obligó a una rápida intervención de los servicios de emergencia.

¿Cómo fue el choque en San Martín?

De acuerdo con los voceros policiales, un Toyota Corolla Cross circulaba por Remedios de Escalada en dirección norte, mientras que un VW Fox transitaba por calle Gutiérrez de este a oeste. Por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos coincidieron en el cruce y se produjo la colisión.

El estruendo alertó a vecinos del sector, quienes dieron aviso inmediato al 911. Minutos después arribaron efectivos policiales y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que asistieron a los ocupantes de ambos rodados. Los vehículos presentaban importantes daños materiales, principalmente en la parte frontal y lateral.

¿Quiénes resultaron heridos tras la colisión?

En el Toyota viajaban dos personas mayores de edad, quienes sufrieron lesiones leves y fueron asistidas en el lugar. No fue necesario su traslado a un centro asistencial, aunque quedaron bajo observación preventiva.

La situación más delicada se registró en el VW Fox. El conductor, de 51 años, fue derivado de urgencia al Hospital Perrupato con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano y permanece internado en grave estado. Su evolución es seguida de cerca por el equipo médico del nosocomio.

En ese mismo vehículo también viajaban una niña de cinco años, que sufrió politraumatismos leves, y un hombre de 32 años, quien presentó lesiones de carácter leve. Ambos fueron evaluados por profesionales de la salud y se encontraban fuera de peligro, aunque con controles posteriores para descartar complicaciones.

¿Qué se investiga sobre el siniestro vial?

Las autoridades trabajan para determinar la mecánica exacta del choque y establecer eventuales responsabilidades. Entre los puntos a analizar figuran la prioridad de paso en la intersección, la velocidad de circulación y el estado de la señalización vial en la zona.

Personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes, tomó fotografías y efectuó mediciones para reconstruir la secuencia del impacto. Además, se recabaron testimonios de testigos que presenciaron el momento del hecho.

El tránsito en el sector estuvo parcialmente interrumpido durante varios minutos hasta que los vehículos fueron retirados y se restableció la circulación con normalidad.

Este nuevo suceso vial vuelve a poner el foco en la necesidad de extremar las medidas de precaución al conducir, especialmente en cruces urbanos donde la visibilidad, la velocidad y la distracción pueden incidir de manera determinante. Las autoridades reiteraron el pedido de respetar las normas de tránsito y mantener una conducción responsable para evitar consecuencias graves. Sobre todo cuando Mendoza está iniciando el feriado largo por los festejos de Carnaval, algo tradicional en la provincia cuyana y que genera distintos tipos de actividades tanto para los turistas como para los locales que asisten a las iniciativas culturales, muchas de ellas sostenidas por municipalidades o el mismo Estado provincial.

