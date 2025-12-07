Vuelco en el Corredor del Oeste: cuatro heridos y un auto caído a un canal

Un Fiat Cronos volcó esta madrugada en el Corredor del Oeste y terminó dentro de un canal. Cuatro personas resultaron heridas y dos de ellas fueron trasladadas al Hospital Lagomaggiore. El conductor dio negativo en el test de alcoholemia.

Cuatro personas resultaron heridas este domingo cerca de la 1.30 tras el vuelco de un Fiat Cronos en el Corredor del Oeste, a unos 600 metros al norte de Panamericana, en Luján de Cuyo. El vehículo terminó dentro de un canal y sus ocupantes debieron ser rescatados por la policía y los bomberos.

¿Cómo ocurrió el vuelco en el Corredor del Oeste?

Vecinos dieron aviso al 911 al ver el auto dentro de un canal con sus ocupantes atrapados. Personal de la Comisaría 30 y bomberos llegó rápidamente y logró rescatar a los cuatro pasajeros: el conductor de 38 años y tres acompañantes de 29, 36 y 26 años.

¿Qué lesiones sufrieron las víctimas?

El Servicio de Emergencias Coordinado diagnosticó traumatismo facial a la mujer de 29 años. En tanto, la joven de 26 años presentó un traumatismo dorsolumbar y una luxación de hombro derecho. Ambas fueron trasladadas al Hospital Lagomaggiore. Los otros dos ocupantes no requirieron derivación médica.

¿Cuál fue el resultado del test de alcoholemia?

Agentes de tránsito realizaron el dosaje al conductor, que arrojó resultado negativo: 0,0%. Las causas del siniestro continúan en investigación.