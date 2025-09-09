Noticias Mendoza

Torneo Clausura 2025

Walter Ribonetto analizó su primer triunfo con Godoy Cruz Antonio Tomba

El entrenador del club mendocino Godoy Cruz Antonio Tomba analizó la victoria ante Platense de la fecha pasada. Destacó la resiliencia del plantel y ya piensa en el duelo frente a Barracas Central del próximo sábado.

Después de caminar durante diez jornadas por el desierto de la derrota y el desencanto, Godoy Cruz encontró un pequeño oasis en Vicente López. El triunfo ante Platense no solo significó tres puntos: fue un suspiro profundo, un desahogo que llenó de aire los pulmones de un equipo que se ahogaba en la angustia de los resultados adversos.

Ahora, con otro clima, el Feliciano Gambarte se prepara para abrir sus puertas el próximo sábado, cuando el Tomba reciba a Barracas Central, puntero de la Zona A. 

En diálogo con Minuto 91 (lunes a viernes de 17.00 a 19.00 por Ciudadano News 91.7 FM y en Ciudadano_News en Twitch), el entrenador Walter Ribonetto habló con la tranquilidad de haber logrado sus primeros tres puntos en el club, tras cuatro derrotas consecutivas contando Sudamericana y el Clausura. 

“El grupo necesitaba del triunfo. Se lo merecían los chicos que venían trabajando muy bien. Ahora tuvimos mucho tiempo para trabajar con calma. El equipo tuvo carácter y resiliencia para ganarle a Platense”, confesó el DT quien ya había trabajado en el club como asistente de Diego Dabove. 

Ribonetto, consciente del complejo clima de las últimas semanas, remarcó que incluso en la derrota había visto señales: “Competimos bien en todos los partidos anteriores. Por detalles o errores no habíamos podido ganar, pero veíamos cosas muy interesantes”. 

