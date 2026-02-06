Cambios en el Acceso Este: desde el lunes modifican la circulación vehicular

Desde el lunes 9 de febrero entran en vigencia importantes cambios en el Acceso Este, en el tramo que atraviesa Guaymallén. Habrá laterales con sentido único, prohibición de estacionar en sectores clave y modificaciones en el transporte público.

A partir del lunes 9 de febrero, comenzarán a regir cambios importantes en la circulación vehicular del Acceso Este, en el tramo comprendido entre el Nudo Vial y la calle Arturo González, en el límite entre Guaymallén y Maipú. Las medidas forman parte del esquema previo a las obras que se ejecutarán sobre esta arteria clave del Gran Mendoza.

¿Qué cambios habrá en la circulación del Acceso Este?

Desde esa fecha, las laterales del Acceso Este pasarán a tener sentido único, acompañando la circulación de la autopista principal.

La lateral norte quedará habilitada solo en sentido oeste , desde calle Arturo González hacia el Nudo Vial .

quedará habilitada , desde . La lateral sur tendrá circulación únicamente en sentido este, desde el Nudo Vial hacia Arturo González.

El objetivo es ordenar el tránsito y preparar a los conductores para el esquema definitivo que regirá durante las obras.

¿Por qué se implementan los cambios antes del inicio de clases?

Desde la Municipalidad de Guaymallén explicaron que la aplicación anticipada de estas medidas busca que los automovilistas se adapten a los nuevos recorridos antes del inicio del ciclo lectivo, previsto para el 25 de febrero.

De esta manera, se intenta evitar congestiones y demoras en una zona de alto tránsito diario.

¿Dónde estará prohibido estacionar en el Acceso Este?

Junto con el cambio de sentido, desde el lunes también quedará prohibido estacionar en tramos específicos de ambas laterales:

En la lateral norte , no se podrá estacionar entre Hilario Cuadros y La Purísima .

, no se podrá estacionar entre . En la lateral sur, la prohibición regirá entre Cañadita Alegre y Curupaití.

Estas restricciones se mantendrán durante todo el tiempo que duren las obras.

¿Cuándo comienzan las obras en el Acceso Este?

Las autoridades indicaron que los trabajos, considerados la intervención vial más importante de las últimas décadas en ese corredor, comenzarán en el mes de mayo y se extenderán por aproximadamente dos años.

¿Qué cambios habrá en los recorridos de colectivos?

El nuevo esquema de circulación también impactará en el transporte público. Desde el lunes, varias líneas de colectivos modificarán sus recorridos habituales.

Los cambios alcanzan a los grupos 200, 300, 800 y 900, e incluirán ajustes en paradas y horarios.

Desde el Gobierno recomiendan a los usuarios consultar la aplicación Mendotran Cuándo Subo o los canales oficiales de cada empresa antes de viajar, para conocer los recorridos actualizados.