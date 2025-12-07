Acoso laboral: el caso que terminó con un funcionario municipal apartado

Tras meses de silencio institucional, nuevos documentos confirman que el exsecretario legislativo Mario Carpio fue separado del cargo por enviar un mensaje de contenido sexual a una concejal en un grupo oficial de WhatsApp. El sumario terminó archivado, pero el funcionario podría volver a su puesto en 2026.

Después de meses sin información pública, se conocieron nuevos detalles del caso de acoso laboral ocurrido en el Concejo Deliberante de Godoy Cruz, donde la documentación interna confirma que el entonces secretario legislativo, Mario Carpio, fue apartado de su cargo tras enviar un mensaje de contenido sexual a una concejal en un grupo oficial de WhatsApp.

¿Qué pasó dentro del grupo institucional de WhatsApp?

El incidente ocurrió el 17 de junio en un chat usado para trámites y resoluciones. Allí Carpio escribió un mensaje de tono sexual dirigido a la edil, insinuando un intercambio de favores íntimos a cambio de realizar una tarea administrativa. Aunque intentó borrar el texto, otra persona del grupo capturó la evidencia y la envió a la presidencia del Concejo.

¿Por qué se consideró acoso laboral?

La concejal pidió reserva de identidad y decidió no aportar la captura como prueba documental para evitar exposición y revictimización, aunque sí declaró formalmente lo ocurrido. El caso se encuadró como acoso laboral por la vinculación entre una acción administrativa y una insinuación sexual.

¿Qué medidas tomó el Concejo Deliberante?

La presidenta del cuerpo, Marcela Fernández, dispuso medidas de protección inmediatas. La concejal solicitó que Carpio no volviera a su ámbito de trabajo y el funcionario fue apartado en el acto. Un día después presentó su renuncia como secretario legislativo.

¿Qué pasó con Carpio después del incidente?

Carpio fue reubicado en un puesto administrativo en la Municipalidad mediante el Decreto 055/2025, con una fuerte reducción salarial. Luego presentó certificados psiquiátricos, usó vacaciones pendientes y, desde noviembre, quedó autorizado a trabajar de forma remota para evitar contacto con la edil, en línea con la Ley 26.485.

¿Por qué se archivó el sumario?

El sumario administrativo iniciado el 1 de agosto fue archivado el 20 de noviembre por falta de prueba documental. Fernández explicó que la decisión se tomó desde una perspectiva de género, respetando la voluntad de la concejal de no entregar la captura del mensaje y priorizando su protección.

¿Puede volver a su cargo?

Sí. Con el expediente archivado, Carpio podría regresar a su puesto una vez que finalice la medida de protección, es decir, cuando concluyan los mandatos de la concejal y de la presidenta del Concejo en marzo de 2026.