La Municipalidad de Mendoza preparó una agenda cargada de propuestas gratuitas y aranceladas para todas las edades, que se desplegarán del jueves 20 al lunes 24. Habrá astronomía, espectáculos, caminatas, turismo activo y actividades culturales.

La Ciudad de Mendoza se prepara para recibir el finde XXL con una amplia oferta de actividades para públicos diversos. Desde encuentros astronómicos y espectáculos teatrales hasta trekking nocturno, ferias y paseos turísticos, la agenda municipal abarca cinco días con propuestas culturales, recreativas y patrimoniales.

¿Qué actividades astronómicas se realizarán durante el fin de semana largo?

La Star Party XI se desarrollará el jueves 20 y viernes 21 en los jardines del ex Acuario (Ituzaingó y Entre Ríos, Parque O’Higgins). El encuentro contará con charlas, juegos, food trucks y proyecciones 360°.

Jueves: de 9 a 19 h, ingreso por orden de llegada.

de 9 a 19 h, ingreso por orden de llegada. Viernes: de 18 a 23 h, gratuito.

Además, el sábado 22 habrá una Salida de Campo en el Puesto Los Pajaritos (Lavalle), con observación astronómica, astrofotografía, caminatas y gastronomía. Esta propuesta es arancelada, con cupos limitados e inscripción en Entradaweb.

¿Qué opciones culturales habrá este viernes?

El teatro Quintanilla presentará una única función de “La Burleza: Belleza en idioma Burlesque”, un espectáculo de Le Bisou de Burlesque que combina humor, sensualidad y elegancia.

Viernes 21, a las 21 h.

Entradas disponibles en Entradaweb.

¿Cuándo comienza la temporada de trekking nocturno?

El sábado 22 iniciará la temporada con el Tour Divisadero Nocturno: Luna nueva, un recorrido guiado por la Reserva Divisadero Largo. La actividad es gratuita y requiere inscripción previa por cupos limitados en Entradaweb.

El lunes 24 habrá un Tour Divisadero diurno, ideal para familias, con foco en la riqueza natural y geológica del área. Esta actividad es arancelada.

¿Qué actividades de turismo activo se ofrecen durante el finde XXL?

El domingo 23, a las 8 h, se realizará el Bicitour por los caminos del agua, que conecta Ciudad, Godoy Cruz y Luján de Cuyo. Finaliza en la Hostería del Dique Cipolletti, donde se podrá practicar arborismo (actividad paga) y yoga.

La inscripción es gratuita y se realiza por Entradaweb, con salida desde plaza Independencia. Se puede asistir con bicicleta propia o solicitar asesoramiento.

Además, durante todo el fin de semana funcionará el Bus Turístico, con recorridos por Ciudad y, de jueves a sábado, también por Godoy Cruz.

Horario: de 10 h a 17.20 h.

Tickets a la venta en la boletería de plaza Independencia.

¿Qué espacios patrimoniales podrán visitarse?

Los visitantes tendrán acceso a distintos puntos históricos:

Museo Casa de San Martín: viernes, domingo y lunes de 14 a 19 h; sábado de 10 a 19 h.

viernes, domingo y lunes de 14 a 19 h; sábado de 10 a 19 h. MAF – Museo del Área Fundacional: sábados de 9 a 19 h; domingos y feriados de 15 a 19 h.

sábados de 9 a 19 h; domingos y feriados de 15 a 19 h. Ruinas Jesuíticas de San Francisco: martes a sábados de 9 a 19 h; domingos y feriados de 16 a 19 h.

El tradicional Show de Aguas Danzantes ofrecerá funciones en plaza Independencia, de martes a domingos y feriados, desde las 20.30 h.

¿Cuándo serán las ferias de artesanos y emprendimientos locales?

La feria de emprendedores de la economía social tendrá estas fechas:

Miércoles 19 y jueves 20: Portal Alameda.

Portal Alameda. Sábado 22 y domingo 23: Parque Central.

Siempre de 11 a 20 h.

Habrá artesanías, diseño local y productos de emprendedores mendocinos.

¿Qué servicios de información turística estarán disponibles?

Los Centros de Atención al Turista funcionarán con los siguientes horarios:

CAT Plaza Independencia: lunes a sábado de 9 a 19 h; domingo de 13 a 19 h.

lunes a sábado de 9 a 19 h; domingo de 13 a 19 h. CAT Barrio Cívico: viernes, domingo y lunes de 9 a 15 h; sábado de 9 a 19 h.

Consultas por WhatsApp: +54 9 261 594-9985 o correo turismo@ciudaddemendoza.gov.ar