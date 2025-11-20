Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Agenda cargada

Actividades en Ciudad durante el finde XXL: astronomía, ferias y más

La Municipalidad de Mendoza preparó una agenda cargada de propuestas gratuitas y aranceladas para todas las edades, que se desplegarán del jueves 20 al lunes 24. Habrá astronomía, espectáculos, caminatas, turismo activo y actividades culturales.

La Ciudad de Mendoza se prepara para recibir el finde XXL con una amplia oferta de actividades para públicos diversos. Desde encuentros astronómicos y espectáculos teatrales hasta trekking nocturno, ferias y paseos turísticos, la agenda municipal abarca cinco días con propuestas culturales, recreativas y patrimoniales.

Los 13 destinos naturales para descubrir en Mendoza

¿Qué actividades astronómicas se realizarán durante el fin de semana largo?

La Star Party XI se desarrollará el jueves 20 y viernes 21 en los jardines del ex Acuario (Ituzaingó y Entre Ríos, Parque O’Higgins). El encuentro contará con charlas, juegos, food trucks y proyecciones 360°.

  • Jueves: de 9 a 19 h, ingreso por orden de llegada.
  • Viernes: de 18 a 23 h, gratuito.

Además, el sábado 22 habrá una Salida de Campo en el Puesto Los Pajaritos (Lavalle), con observación astronómica, astrofotografía, caminatas y gastronomía. Esta propuesta es arancelada, con cupos limitados e inscripción en Entradaweb.

¿Qué opciones culturales habrá este viernes?

El teatro Quintanilla presentará una única función de “La Burleza: Belleza en idioma Burlesque”, un espectáculo de Le Bisou de Burlesque que combina humor, sensualidad y elegancia.

  • Viernes 21, a las 21 h.
    Entradas disponibles en Entradaweb.

¿Cuándo comienza la temporada de trekking nocturno?

El sábado 22 iniciará la temporada con el Tour Divisadero Nocturno: Luna nueva, un recorrido guiado por la Reserva Divisadero Largo. La actividad es gratuita y requiere inscripción previa por cupos limitados en Entradaweb.

El lunes 24 habrá un Tour Divisadero diurno, ideal para familias, con foco en la riqueza natural y geológica del área. Esta actividad es arancelada.

¿Qué actividades de turismo activo se ofrecen durante el finde XXL?

El domingo 23, a las 8 h, se realizará el Bicitour por los caminos del agua, que conecta Ciudad, Godoy Cruz y Luján de Cuyo. Finaliza en la Hostería del Dique Cipolletti, donde se podrá practicar arborismo (actividad paga) y yoga.
La inscripción es gratuita y se realiza por Entradaweb, con salida desde plaza Independencia. Se puede asistir con bicicleta propia o solicitar asesoramiento.

Además, durante todo el fin de semana funcionará el Bus Turístico, con recorridos por Ciudad y, de jueves a sábado, también por Godoy Cruz.

  • Horario: de 10 h a 17.20 h.
  • Tickets a la venta en la boletería de plaza Independencia.

¿Qué espacios patrimoniales podrán visitarse?

Los visitantes tendrán acceso a distintos puntos históricos:

  • Museo Casa de San Martín: viernes, domingo y lunes de 14 a 19 h; sábado de 10 a 19 h.
  • MAF – Museo del Área Fundacional: sábados de 9 a 19 h; domingos y feriados de 15 a 19 h.
  • Ruinas Jesuíticas de San Francisco: martes a sábados de 9 a 19 h; domingos y feriados de 16 a 19 h.

El tradicional Show de Aguas Danzantes ofrecerá funciones en plaza Independencia, de martes a domingos y feriados, desde las 20.30 h.

¿Cuándo serán las ferias de artesanos y emprendimientos locales?

La feria de emprendedores de la economía social tendrá estas fechas:

  • Miércoles 19 y jueves 20: Portal Alameda.
  • Sábado 22 y domingo 23: Parque Central.
    Siempre de 11 a 20 h.
    Habrá artesanías, diseño local y productos de emprendedores mendocinos.

¿Qué servicios de información turística estarán disponibles?

Los Centros de Atención al Turista funcionarán con los siguientes horarios:

  • CAT Plaza Independencia: lunes a sábado de 9 a 19 h; domingo de 13 a 19 h.
  • CAT Barrio Cívico: viernes, domingo y lunes de 9 a 15 h; sábado de 9 a 19 h.

Consultas por WhatsApp: +54 9 261 594-9985 o correo turismo@ciudaddemendoza.gov.ar

También puedes leer

Guaymallén

Qué reveló el primer informe médico sobre la niña de 9 años supuestamente abusada

Cambió la referencia

Banco Central baja la tasa de interés al 20%: qué cambia para los plazos fijos

Fútbol argentino

Cornejo cuestionó a la AFA y la responsabilizó del descenso de Godoy Cruz

La lista mundial

Las mejores bodegas del mundo: Mendoza lidera el ranking Forbes 2025

Viento Zonda

¿Por qué se suspenden las clases en parte de Mendoza hoy jueves?

Talento mendocino

Mariano Villalobos y el Aero Racing Team “volaron” en San Juan

Te puede interesar

Agenda cargada

Actividades en Ciudad durante el finde XXL: astronomía, ferias y más

Guaymallén

Qué reveló el primer informe médico sobre la niña de 9 años supuestamente abusada

Cambió la referencia

Banco Central baja la tasa de interés al 20%: qué cambia para los plazos fijos

Fútbol argentino

Cornejo cuestionó a la AFA y la responsabilizó del descenso de Godoy Cruz

La lista mundial

Las mejores bodegas del mundo: Mendoza lidera el ranking Forbes 2025

Viento Zonda

¿Por qué se suspenden las clases en parte de Mendoza hoy jueves?

Talento mendocino

Mariano Villalobos y el Aero Racing Team “volaron” en San Juan

Este viernes

“La Bestia” Damián Castro se presenta este viernes en el Club Villa Seca

Siniestro Vial

Se incendió un camión cargado con 80 motos y las pérdidas fueron totales

Cierre de Temporada

Todo preparado para el último “Cuna de Campeones”

Se fue el Turco

Omar Asad dejó de ser el entrenador de Godoy Cruz

Nueva norma

Multarán a los padres de menores que cometan bullying: qué dice la ley y cómo funcionará

Símbolo en la Ruta

Restauran la histórica “banana de Beltrán” en Mendoza: qué pasó, quién la recupera

Taser en la mira

Un operativo polcial “de película” en San Rafael reavivó un inesperado debate

Guaymallén

Nueva denuncia y graves acusaciones en el caso de la niña de 9 años

San Rafael

Riña fatal: un hombre murió y detuvieron a dos sospechosos

Primera Nacional

Imanol González: “Gimnasia va a estar a la altura de Primera”

San Martín

Investigan el fallecimiento de otra agente policial en el Este: sería al tercero

Guaymallén

Crece la tensión por la denuncia de abuso en la Escuela Abraham Lemos

Empleado y empleador

Sturzenegger detalló los tres ejes de la reforma laboral