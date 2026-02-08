Acuerdo entre Estados Unidos y Argentina: qué cambia para el vino y cómo impacta en Mendoza

La letra chica del entendimiento comercial firmado entre ambos países incluye reducción de aranceles, reconocimiento sanitario y alineamiento regulatorio que podría favorecer las exportaciones de vino argentino al mercado estadounidense.

El documento de 37 páginas publicado por la Casa Blanca, a través de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, detalla los compromisos asumidos por la Argentina en el marco del nuevo acuerdo comercial bilateral. El texto establece una profunda apertura regulatoria y arancelaria que tendrá efectos directos en varios sectores productivos, entre ellos la vitivinicultura, una actividad clave para la economía de Mendoza.

¿Qué establece el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina?

El entendimiento prevé que la Argentina reduzca aranceles a bienes provenientes de Estados Unidos, elimine licencias de importación no automáticas y adecue sus normas técnicas a estándares estadounidenses. Además, el país se compromete a evitar regulaciones que funcionen como barreras encubiertas al comercio y a no adoptar acuerdos con terceros que contradigan estos lineamientos.

En ese marco, se impulsa el reconocimiento de certificaciones sanitarias y de calidad emitidas por organismos de EE.UU., lo que apunta a reducir controles duplicados y agilizar el comercio bilateral.

¿Cómo impacta el acuerdo en el sector vitivinícola?

Dentro del capítulo de agroindustria y alimentos, el acuerdo incluye explícitamente al vino. El texto contempla reducción de aranceles, posibles cupos preferenciales y reconocimiento sanitario para productos vitivinícolas argentinos, lo que podría mejorar la competitividad del vino nacional en el mercado estadounidense.

Para Mendoza, principal provincia productora de vino del país, este punto resulta estratégico. Estados Unidos es uno de los principales destinos de exportación del vino argentino, y una menor carga arancelaria permitiría mejorar precios finales, ampliar volúmenes y recuperar terreno frente a competidores como Chile, Australia y países europeos.

¿Qué significa el reconocimiento sanitario y técnico para el vino argentino?

El alineamiento regulatorio implica que la Argentina reconozca estándares de calidad y certificaciones estadounidenses, reduciendo exigencias locales adicionales. En el caso del vino, esto podría traducirse en procesos más ágiles para la exportación, menor costo burocrático y mayor previsibilidad para bodegas que operan en ambos mercados.

Además, el acuerdo establece que las medidas técnicas no deberán utilizarse como restricciones encubiertas al comercio, un punto que históricamente generó demoras y costos extra para exportadores.

¿Hay riesgos para la industria vitivinícola local?

Si bien el acuerdo abre oportunidades para el vino argentino en Estados Unidos, también plantea desafíos. La reducción de aranceles y trabas regulatorias es bilateral, lo que implica una mayor competencia de productos estadounidenses en el mercado interno.

En ese contexto, bodegas y cámaras del sector advierten que el beneficio dependerá de la capacidad de la Argentina para sostener políticas de promoción externa, competitividad cambiaria y financiamiento, factores clave para aprovechar la apertura del mercado estadounidense sin perder posiciones a nivel local.

¿Por qué el acuerdo es clave para Mendoza?

La vitivinicultura mendocina combina producción primaria, industria, empleo y exportaciones. Un mayor acceso al mercado estadounidense podría fortalecer toda la cadena, desde los productores de uva hasta las bodegas orientadas a la exportación.

Además, el acuerdo se inscribe en una estrategia de alineamiento comercial con Estados Unidos que busca posicionar a la Argentina como socio estratégico, lo que podría derivar en mayores inversiones, mejoras logísticas y previsibilidad para el comercio exterior del vino.