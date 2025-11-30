Agustín Canapino ganó la última final del Turismo Nacional en Mendoza

El piloto de Arrecifes se quedó con la última carrera de la Clase 3 en el autódromo de San Martín y cerró la temporada 2025 con una victoria contundente. El campeón del año fue el mendocino Julián Santero.

La Clase 3 del Turismo Nacional definió este domingo su última final del campeonato 2025 en el autódromo de San Martín, Mendoza. Allí, Agustín Canapino dominó de punta a punta y se llevó el triunfo que cerró el calendario, en una temporada en la que Julián Santero se consagró campeón.

¿Cómo fue el triunfo de Agustín Canapino en Mendoza?

Canapino no tuvo rivales a lo largo de las 20 vueltas. Con su Toyota, completó la carrera en 34 minutos, 22 segundos y 703 milésimas. El cordobés Facundo Chapur llegó segundo, apenas a un segundo y 54 milésimas, mientras que José Urcera completó el podio a poco más de dos segundos.

¿Cómo le fue al campeón Julián Santero en la última fecha?

El mendocino terminó noveno, lejos de los puestos de adelante, pero sin complicaciones en su circuito provincial. Su campeonato ya estaba asegurado antes de la final.

¿Qué resultados dejaron los pilotos entrerrianos?

Exequiel Bastidas llegó en el puesto 19, mientras que Joel Gassmann cerró el clasificador en la posición 23, tras completar solo 16 vueltas.

¿Cómo quedó definido el campeonato 2025?

Jorge Barrio terminó como subcampeón de la Clase 3 después de finalizar séptimo en la última carrera. Le sacó 14 puntos de diferencia a José Urcera, que cerró el torneo en el tercer lugar.

¿Cuándo vuelve la actividad del Turismo Nacional?

Tras el cierre de la temporada 2025, la categoría regresará dentro de poco más de dos meses. Entre Ríos será sede del inicio del campeonato 2026: la fecha inaugural está programada para el fin de semana del 7 y 8 de febrero en el autódromo Ciudad de Paraná.

Resultados – TN Clase 3 – Fecha 12 (San Martín, Mendoza)

1º Agustín Canapino (Toyota) – 34’22”803/1000

2º Facundo Chapur (Citroën) – a 1”54/1000

3º José Urcera (Ford) – a 2”86/1000

4º Facundo Marques (Ford) – a 2”686/1000

5º Jonatan Castellano (Chevrolet) – a 6”458/1000

—

19º Exequiel Bastidas (Ford) – a 24”144/1000

23º Joel Gassmann (Chevrolet) – a 4 vueltas